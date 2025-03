CARNAVAL DA DIVERSIDADE

Puxadora do Trio da Diversidade, Léo Kret comenta a presença LGBT na folia: ‘Nós somos Carnaval’

Léo destaca o avanço da presença LGBT na festa e a força da comunidade.

Defensora dos direitos LGBTQIAPN+ e mulher trans, Léo sentiu uma presença ainda maior da comunidade no Carnaval deste ano: “O Trio da Diversidade é um grande avanço! Ter uma mulher trans puxando um trio e ver o público LGBT todo atrás do trio mostra que nós também somos Carnaval”.>

Se teve algo que marcou o Carnaval de 2025, foram as imagens de leques nas cores do arco-íris tomando as ruas. Febre em Salvador, o artefato carrega as cores da bandeira LGBT, e torna ainda mais presente a pauta da diversidade.>