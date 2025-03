VIRADA SURPREENDENTE

Rosas de Ouro vence Carnaval de São Paulo na última nota

Com um enredo sobre jogos ao longo da história, a escola da Brasilândia leva o título após 15 anos de espera

H Heider Sacramento

Publicado em 4 de março de 2025 às 19:18

A vitória veio em um emocionante desempate Crédito: Foto de Bruno Pompeo/Reprodução: @rosasdeouro

A Rosas de Ouro se sagrou campeã do Carnaval de São Paulo 2025, superando uma disputa acirrada até o último quesito. Com o enredo "Rosas de Ouro em uma Grande Jogada", que explorou a influência dos jogos na história da humanidade, a escola conquistou o título 15 anos após seu último campeonato. A vitória veio em um emocionante desempate, onde a pontuação total, incluindo as notas descartadas, foi decisiva. >

A definição foi tão apertada que somente na última nota foi possível decretar a Rosas de Ouro como vencedora, deixando Águia de Ouro e Mocidade Alegre para trás. O critério de desempate, que leva em conta a soma das notas, fez a diferença, com a Rosas de Ouro e Acadêmicos do Tatuapé empatando em pontos, mas a escola da Brasilândia levando a melhor.>

As cinco primeiras colocadas do Grupo Especial de São Paulo voltam a desfilar no Desfile das Campeãs no sábado (8). Elas são: Rosas de Ouro (269.8), Acadêmicos do Tatuapé (269.8), Gaviões da Fiel (269.7), Mocidade Alegre (269.7) e Camisa Verde e Branco (269.7). Vale ressaltar que a diferença entre a primeira colocada e a terceira, quarta e quinta foi de apenas um décimo.>

Apuração e critérios de julgamento>

A apuração das notas foi acompanhada por diretores das escolas e profissionais da imprensa, sendo realizada de forma rigorosa. Durante a apuração, as notas foram lidas por quesito, com a menor delas descartada. As escolas com as menores pontuações totais foram rebaixadas, competindo no Carnaval 2026 no Grupo de Acesso I.>

O critério de desempate este ano focou na "Evolução", sendo esse o aspecto determinante para definir a campeã. "Enredo" foi o primeiro quesito a ser lido.>

Detalhamento dos quesitos>

O julgamento das escolas se baseia em 10 quesitos, como Evolução, Comissão de Frente, Fantasia, Enredo, Samba-enredo, Bateria, Alegoria, Mestre-sala e Porta-bandeira, e Harmonia. Cada um dos 36 jurados atribui notas, e a comparação com o planejamento da escola é um aspecto essencial para a avaliação.>