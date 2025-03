FOLIA

Bruno Reis faz balanço do Carnaval de Salvador 2025: 'Melhor organização de todos os Carnavais'

Segundo prefeito, Carnaval do Campo Grande vai encerrar folia com três dias de destaque de público

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez um balanço do Carnaval de Salvador deste ano, que termina nesta terça-feira (4). Segundo ele, esse foi o Carnaval que contou com maior operação logística, mesmo com queixas de artistas por conta de atrasos. "É normal que um atrase aqui e outro ali, ter uma queixa ou outra de um artista. A gente já está acostumado com isso, mas, efetivamente, essa é a melhor organização de carnavais que nós já fizemos", destacou. >

A exaltação da organização se deve, sobretudo, a operação montada para valorização do Centro. Bruno disse que, graças a divisão das atrações, o Campo Grande deve encerrar a folia com três dias de destaque de público: quinta-feira (27), dia da abertura, segunda-feira (3), dia em que houve praticamente um empate com o Circuito Dodô (Barra/Ondina) e esta terça, cuja previsão é de repetição do público da abertura.>

"Há essa possibilidade de a gente fechar o Carnaval tendo mais gente no Campo Grande, na Avenida, do que na Barra/Ondina, e isso graças a grandes atrações que já se apresentaram. Já passou Olodum, banda Mudei de Nome, Ivete Sangalo. Vem muito mais, como Saulo, Daniela Mercury, Leo Santana. É realmente uma tarde-noite com a principal grade nesse circuito ", destacou.>

No que diz respeito ao Circuito Dodô, os dias com maior público foram a sexta, sábado e domingo de Carnaval. Neste último dia, o prefeito chegou a revelar que ficou preocupado quando viu o Campo Grande vazio e pediu atenção redobrada às equipes logísticas, no intuito de facilitar o acesso dos foliões.>

Quanto ao atraso dos trios na Barra, que, inclusive, foi motivo de troca de farpas entre a cantora Daniela Mercury e o cantor Tony Salles na segunda-feira, o prefeito disse que não há e nem haverá punições por descumprimento de horários. No entanto, ele pediu para que haja maior colaboração dos artistas quanto à pontualidade. >

O Carnaval do Centro Histórico, por sua vez, voltou a registrar recordes. Durante o Furdunço, que aconteceu no domingo (2), mais de 164 mil pessoas acessaram os portais para fazer a folia no Pelourinho. "É um número histórico. Foi uma estratégia para fortalecer o Circuito Batatinha", ressaltou Bruno Reis. >

Já os carnavais dos bairros foram sucesso nos bairros de Cajazeiras e Rio Vermelho. O prefeito reconheceu que bairros como Boca do Rio e Itapuã tiveram movimentação pequena e atribuiu esse fato à dificuldade de contratação de artistas de peso. >

"As melhores atrações, estas que já têm uma projeção maior, têm compromisso. Muitas delas estão tocando nos seus blocos ou estão tocando em camarotes, que pagam um preço maior do que o preço público. Então, tem dias com dificuldade", admitiu.>

Por fim, o prefeito comemorou o título de Melhor Carnaval de Trios Elétricos do Mundo, que Salvador ganhou da Guiness Book. "Isso significa uma marca histórica. Ter esse reconhecimento mundial ajuda a projetar a cidade de Salvador, desperta o interesse das pessoas virem conhecer a cidade. É mais um título importante para a nossa gestão", finalizou.>