FOLIA NO CENTRO

'Nunca me senti sozinho', declara Saulo durante pipoca no Campo Grande

Cantor é um dos artistas que desfilam nesta terça-feira (4)

Ao dar início a sua última pipoca deste Carnaval, nesta terça-feira (4), Saulo não poupou elogios aos fãs. "Nunca me senti sozinho, desde que saí do EVA, por ter vocês sempre comigo", disse o cantor. Uma das atrações mais esperadas do dia, Saulo integra a programação turbinada do Campo Grande no último dia de folia. >