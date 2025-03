ATÉ PRÉDIO VIRA PONTO TURÍSTICO

Fãs fazem fila para tirar foto com trio de Ivete no Campo Grande

Cantora desfila no circuito Dodô nesta terça-feira (4)

Que o Edifício Mansão Morada dos Cardeais, onde Ivete Sangalo mora, é quase um ponto turístico de Salvador, ninguém duvida. Mas, quando é dia de pipoca da cantora no Campo Grande, até o trio elétrico é tietado pelos fãs. No final da manhã desta terça-feira (4), eles faziam fila para pousar em frente ao carro de som que será comandado pela artista, a partir das 13h30.>

As amigas Crislane Epifânio, 30, e Luciene são algumas das fãs que chegaram cedo para não perder a largada do desfile. "São mais de 29 anos de paixão por Ivete. Ela tem uma energia surreal, transmite paz. Dessa vez, chegamos cedo para conseguir uma foto ou algum contato rapido", falou Crislene, que trouxe a filha de 7 anos para curtir a pipoca.>

Quem também espera o início da pipoca é a estudante Mariana Santos, 27. Para ela, acompanhar Ivete no Campo Grande tem um gostinho ainda mais especial. "Eu sinto que aqui ela se sente mais em casa. Por não ter camarote, ela para menos e o desfile flui melhor", afirma. No ano passado, ao puxar a pipoca no circuito Osmar, Ivete desceu para a pipoca e ficou no meio da multidão.>