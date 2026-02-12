Acesse sua conta
Bruna Marquezine mostra look em Salvador e detalhe na sandália chama atenção; veja

Adereço no calçado foi interpretado como uma homenagem para o cantor Shawn Mendes

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 21:58

Bruna Marquezine publica foto da chegada em Salvador
Bruna Marquezine publica foto da chegada em Salvador Crédito: Reprodução

Já em terras soteropolitanas, a atriz Bruna Marquezine, 30 anos , vai curtir o Carnaval de Salvador ao lado do namorado, o cantor canadense Shawn Mendes, de 27 anos.

Nesta quinta-feira (12), a brasileira publicou uma foto mostrando o seu look ao chegar na capital baiana. Mas, a roupa leve e de cores claras ficou em segundo plano. O que chamou mesmo a atenção dos fãs foi o chinelo da artista.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Carnaval de Salvador

Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador por Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador para curtir Carnaval por Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador por Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador para curtir Carnaval por Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador para curtir Carnaval por Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador para curtir Carnaval por Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador para curtir Carnaval por Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador para curtir Carnaval por Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador para curtir Carnaval por Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador para curtir Carnaval por Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador para curtir Carnaval por Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador para curtir Carnaval por Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador por Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews

Na imagem, ela está calçada com uma sandália Havaianas que tem pins - uma espécie de broche para as alças do chinelo - das letras S e M.

Veja o detalhe na sandália de Bruna Marquezine que chamou a atenção dos fãs

Bruna Marquezine publica foto com look em Salvador e sandália chama atenção por Reprodução
Detalhe da sandália de Bruna Marquezine por Reprodução
Bruna Marquezine publica foto com look em Salvador e sandália chama atenção por Reprodução

Nas redes sociais, rapidamente os usuários interpretaram como uma referência ao nome "Shawn Mendes". "Só acredito que SM é de Shawn Mendes se ele aparecer com o BM de Bruna Marquezine na Havaiana dele também", brincou uma usuária do X, antigo Twitter. Outro, também no X, comentou: "Quero acreditar que a Bruna não foi cafona nesse nível e o SM nas Havaianas dela é por causa da grande amiga Sasha Meneghel".

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Salvador Bruna Marquezine Shawn Mendes Bruna Marquezine E Shawn Mendes Havaianas Sandália

