Bruna Marquezine mostra look em Salvador e detalhe na sandália chama atenção; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 21:58
Já em terras soteropolitanas, a atriz Bruna Marquezine, 30 anos , vai curtir o Carnaval de Salvador ao lado do namorado, o cantor canadense Shawn Mendes, de 27 anos.
Nesta quinta-feira (12), a brasileira publicou uma foto mostrando o seu look ao chegar na capital baiana. Mas, a roupa leve e de cores claras ficou em segundo plano. O que chamou mesmo a atenção dos fãs foi o chinelo da artista.
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Carnaval de Salvador
Na imagem, ela está calçada com uma sandália Havaianas que tem pins - uma espécie de broche para as alças do chinelo - das letras S e M.
Veja o detalhe na sandália de Bruna Marquezine que chamou a atenção dos fãs
Nas redes sociais, rapidamente os usuários interpretaram como uma referência ao nome "Shawn Mendes". "Só acredito que SM é de Shawn Mendes se ele aparecer com o BM de Bruna Marquezine na Havaiana dele também", brincou uma usuária do X, antigo Twitter. Outro, também no X, comentou: "Quero acreditar que a Bruna não foi cafona nesse nível e o SM nas Havaianas dela é por causa da grande amiga Sasha Meneghel".
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.