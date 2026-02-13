Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caetano Veloso e João Gomes acompanham desfile do Olodum no Pelourinho

Banda movimenta o circuito Batatinha nesta sexta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:04

João Gomes canta com Olodum no Pelourinho
João Gomes canta com Olodum no Pelourinho Crédito: Webert Belicio/ AgNews

Uma das bandas mais queridas de baianos e turistas, o Olodum, movimenta o circuito Batatinha, no Pelourinho, nesta sexta-feira (13) de Carnaval. Além dos fãs anônimos, o grupo recebe convidados ilustres. A reportagem do CORREIO flagrou a chegada dos cantores Caetano Veloso e João Gomes à Casa do Olodum. 

Caetano chegou acompanhado da esposa, Paula Lavigne, e do secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro. João Gomes estava acompanhado de seguranças e acenou para o público. 

Caetano e João Gomes se juntaram ao Olodum e cantaram na varanda para os foliões que acompanham a pipoca no Pelourinho. 

Caetano Veloso e João Gomes no Pelourinho

Caetano Veloso e João Gomes no Pelourinho por Gilberto Barbosa/CORREIO
Caetano Veloso e João Gomes no Pelourinho por Gilberto Barbosa/CORREIO
Caetano Veloso e João Gomes no Pelourinho por Gilberto Barbosa/CORREIO
Caetano Veloso e João Gomes no Pelourinho por Gilberto Barbosa/CORREIO
Caetano Veloso e João Gomes no Pelourinho por Gilberto Barbosa/CORREIO
1 de 5
Caetano Veloso e João Gomes no Pelourinho por Gilberto Barbosa/CORREIO

Nesta sexta-feira (13), o Olodum desfila a partir das 17 horas no Pelourinho. Às 21 horas, a apresentação acontece no Campo Grande. O bloco também desfila no domingo (15), na Barra-Ondina, e, na terça-feira (17), retorna ao Circuito Osmar. 

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador: trio de Tony Salles quebra e desfile é cancelado

Carnaval de Salvador: trio de Tony Salles quebra e desfile é cancelado
Imagem - VÍDEO: Léo Santana interage com Ancelotti e pede Neymar na Seleção durante o Carnaval de Salvador

VÍDEO: Léo Santana interage com Ancelotti e pede Neymar na Seleção durante o Carnaval de Salvador
Imagem - Olodum dá início a programação de Carnaval com saída no Pelourinho

Olodum dá início a programação de Carnaval com saída no Pelourinho

MAIS LIDAS

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
01

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise
02

C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise

Imagem - 'Decisão judicial não se questiona, se cumpre e se recorre', diz prefeito sobre bloco de Daniela Mercury
03

'Decisão judicial não se questiona, se cumpre e se recorre', diz prefeito sobre bloco de Daniela Mercury

Imagem - Adolescente de 15 anos é morta com golpes de machado na Bahia e pai é o principal suspeito
04

Adolescente de 15 anos é morta com golpes de machado na Bahia e pai é o principal suspeito