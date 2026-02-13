CARNAVAL

Caetano Veloso e João Gomes acompanham desfile do Olodum no Pelourinho

Banda movimenta o circuito Batatinha nesta sexta-feira (13)

Gilberto Barbosa

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:04

João Gomes canta com Olodum no Pelourinho Crédito: Webert Belicio/ AgNews

Uma das bandas mais queridas de baianos e turistas, o Olodum, movimenta o circuito Batatinha, no Pelourinho, nesta sexta-feira (13) de Carnaval. Além dos fãs anônimos, o grupo recebe convidados ilustres. A reportagem do CORREIO flagrou a chegada dos cantores Caetano Veloso e João Gomes à Casa do Olodum.

Caetano chegou acompanhado da esposa, Paula Lavigne, e do secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro. João Gomes estava acompanhado de seguranças e acenou para o público.

Caetano e João Gomes se juntaram ao Olodum e cantaram na varanda para os foliões que acompanham a pipoca no Pelourinho.

Caetano Veloso e João Gomes no Pelourinho 1 de 5

Nesta sexta-feira (13), o Olodum desfila a partir das 17 horas no Pelourinho. Às 21 horas, a apresentação acontece no Campo Grande. O bloco também desfila no domingo (15), na Barra-Ondina, e, na terça-feira (17), retorna ao Circuito Osmar.