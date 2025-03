ALGODÃO DOCE

Carla Perez desce de trio e dança com crianças em seu penúltimo Carnaval

A artista celebrou 30 anos de carreira, sendo 25 deles à frente do trio infantil

A dançarina Carla Perez animou uma multidão de crianças na manhã deste sábado (1°), no circuito Osmar (Campo Grande), durante o terceiro dia de Carnaval de Salvador. Vestindo um figurino temático que remetia a doces, a artista desceu do trio elétrico para dançar com os foliões mirins ao som do hit "Energia de Gostosa", de Ivete Sangalo. Acompanhada pelos palhaços Patati Patatá e pelo marido, o cantor Xanddy Harmonia, Carla Perez celebrou 30 anos de carreira, sendo 25 deles à frente do trio infantil. >