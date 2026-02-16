Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carnaval 2026: confira programação do Circuito Dodô (Barra) nesta segunda-feira (16)

Blocos tradicionais e trios elétricos para todos os públicos vão passar no circuito

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 05:30

Daniela Mercury
Daniela Mercury é uma das atrações Crédito: Divulgação

A segunda-feira (16) do Carnaval de Salvador 2026 mantém a energia da folia no Circuito Dodô, na Barra-Ondina, reunindo trios elétricos, blocos tradicionais e afoxés que prometem animar foliões de todas as idades. A festa começa à tarde e segue até a madrugada, com atrações que transitam entre diferentes gerações, estilos musicais e manifestações culturais, do axé ao samba, do pagode aos blocos afro.

Entre os destaques do dia estão nomes consagrados como Ivete Sangalo, Bell Marques, Durval Lelys, Daniela Mercury e Armandinho, Dodô e Osmar, além de grupos de afoxé e artistas convidados que reforçam a diversidade cultural do Carnaval soteropolitano. A expectativa é de grande público acompanhando os trios e aproveitando cada ponto do percurso do circuito. Veja a programação completa do dia abaixo:

Programação do Circuito Dodô

Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução
1 de 3
Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução

Segunda-feira – 16 de fevereiro (a partir das 14h30)

Ivete Sangalo (Bloco Coruja)

Bell Marques (Bloco Camaleão)

Afoxé Filhos de Gandhy

Afoxé Filhas de Gandhy

Durval Lelys

Xanddy Harmonia

Armandinho, Dodô e Osmar

Carla Cristina

Daniela Mercury

Cortejo Afro

Psirico

Guga Meira

Luiz Caldas

Gal do Beco / Edil Pacheco / Aloísio Menezes

Uil Nascimento

Jaké / Neivaldo do Tchaco

Muzenza

Pedro Chamusca

A Dama

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - De graça! Prefeitura de Salvador lança nova linha de ônibus para o Carnaval

De graça! Prefeitura de Salvador lança nova linha de ônibus para o Carnaval

Imagem - Carnaval do Pelô 2026 terá mais de 150 atrações no Centro Histórico de Salvador; confira

Carnaval do Pelô 2026 terá mais de 150 atrações no Centro Histórico de Salvador; confira

Imagem - Guia para turista evitar perrengue no Carnaval de Salvador

Guia para turista evitar perrengue no Carnaval de Salvador

Tags:

Salvador Programação Carnaval 2026 Circuito Dodo

Mais recentes

Imagem - Gabriel Godoy faz suspense sobre futuro de personagem em Coração Acelerado: 'Vou bagunçar a trama'

Gabriel Godoy faz suspense sobre futuro de personagem em Coração Acelerado: 'Vou bagunçar a trama'
Imagem - Rodrigo Gil curte folia em Salvador: 'Sou apaixonado por essa energia incrível'

Rodrigo Gil curte folia em Salvador: 'Sou apaixonado por essa energia incrível'
Imagem - Quem é Carol Sampaio, o nome mais poderoso por trás das listas VIPs dos camarotes em Salvador

Quem é Carol Sampaio, o nome mais poderoso por trás das listas VIPs dos camarotes em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Esquema milionário: entenda por que camarote interditado na Barra virou alvo da polícia
01

Esquema milionário: entenda por que camarote interditado na Barra virou alvo da polícia

Imagem - Bell Marques perde a paciência com folião na Barra: 'Imbecil!'
02

Bell Marques perde a paciência com folião na Barra: 'Imbecil!'

Imagem - Drones iluminam o céu em homenagem a Preta Gil e emocionam foliões no Carnaval de Salvador
03

Drones iluminam o céu em homenagem a Preta Gil e emocionam foliões no Carnaval de Salvador

Imagem - Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete
04

Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete