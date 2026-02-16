Carnaval 2026: confira programação do Circuito Dodô (Barra) nesta segunda-feira (16)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 05:30
A segunda-feira (16) do Carnaval de Salvador 2026 mantém a energia da folia no Circuito Dodô, na Barra-Ondina, reunindo trios elétricos, blocos tradicionais e afoxés que prometem animar foliões de todas as idades. A festa começa à tarde e segue até a madrugada, com atrações que transitam entre diferentes gerações, estilos musicais e manifestações culturais, do axé ao samba, do pagode aos blocos afro.
Entre os destaques do dia estão nomes consagrados como Ivete Sangalo, Bell Marques, Durval Lelys, Daniela Mercury e Armandinho, Dodô e Osmar, além de grupos de afoxé e artistas convidados que reforçam a diversidade cultural do Carnaval soteropolitano. A expectativa é de grande público acompanhando os trios e aproveitando cada ponto do percurso do circuito. Veja a programação completa do dia abaixo:
Programação do Circuito Dodô
Segunda-feira – 16 de fevereiro (a partir das 14h30)
Ivete Sangalo (Bloco Coruja)
Bell Marques (Bloco Camaleão)
Afoxé Filhos de Gandhy
Afoxé Filhas de Gandhy
Durval Lelys
Xanddy Harmonia
Armandinho, Dodô e Osmar
Carla Cristina
Daniela Mercury
Cortejo Afro
Psirico
Guga Meira
Luiz Caldas
Gal do Beco / Edil Pacheco / Aloísio Menezes
Uil Nascimento
Jaké / Neivaldo do Tchaco
Muzenza
Pedro Chamusca
A Dama
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.