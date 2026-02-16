FOLIA EM SALVADOR

Carnaval 2026: confira programação do Circuito Dodô (Barra) nesta segunda-feira (16)

Blocos tradicionais e trios elétricos para todos os públicos vão passar no circuito

Wendel de Novais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 05:30

Daniela Mercury é uma das atrações Crédito: Divulgação

A segunda-feira (16) do Carnaval de Salvador 2026 mantém a energia da folia no Circuito Dodô, na Barra-Ondina, reunindo trios elétricos, blocos tradicionais e afoxés que prometem animar foliões de todas as idades. A festa começa à tarde e segue até a madrugada, com atrações que transitam entre diferentes gerações, estilos musicais e manifestações culturais, do axé ao samba, do pagode aos blocos afro.

Entre os destaques do dia estão nomes consagrados como Ivete Sangalo, Bell Marques, Durval Lelys, Daniela Mercury e Armandinho, Dodô e Osmar, além de grupos de afoxé e artistas convidados que reforçam a diversidade cultural do Carnaval soteropolitano. A expectativa é de grande público acompanhando os trios e aproveitando cada ponto do percurso do circuito. Veja a programação completa do dia abaixo:

Programação do Circuito Dodô 1 de 3

Segunda-feira – 16 de fevereiro (a partir das 14h30)

Ivete Sangalo (Bloco Coruja)

Bell Marques (Bloco Camaleão)

Afoxé Filhos de Gandhy

Afoxé Filhas de Gandhy

Durval Lelys

Xanddy Harmonia

Armandinho, Dodô e Osmar

Carla Cristina

Daniela Mercury

Cortejo Afro

Psirico

Guga Meira

Luiz Caldas

Gal do Beco / Edil Pacheco / Aloísio Menezes

Uil Nascimento

Jaké / Neivaldo do Tchaco

Muzenza

Pedro Chamusca

A Dama