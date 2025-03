LOTOU

Carnaval de Salvador registra 11 milhões de pessoas em 2025

Número foi contabilizado pela SSP

Cerca de 11 milhões de baianos e turistas acessaram os três principais circuitos do Carnaval 2025, durante os dias oficiais e no Pré-Carnaval. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia e foram divulgados nesta quarta-feira (5). >

Além disso, nenhuma morte violenta foi registrada dentro da folia e 55 foragidos da Justiça foram detidos com auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial. Eles eram procurados pelos crimes de roubo, tráfico de drogas, furto e dívida de pensão alimentícia. As Forças de Segurança ainda prenderam 48 suspeitos em flagrante e localizaram três pessoas desaparecidas. >