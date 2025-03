FOFOCAS

Daniela x Tony, despedida de Kannário e Claudia Leitte vaiada: veja polêmicas do Carnaval de Salvador

Folia rendeu muita confusão ao longo dos seis dias

Esther Morais

Publicado em 5 de março de 2025 às 10:39

Carnaval na Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Além da festa, dos recordes e de muita curtição, o Carnaval de Salvador em 2025 foi recheado por polêmicas e confusões que não passaram despercebidas. Ao longo dos seis dias de folia, teve treta entre Daniela e Tony, mais uma despedida de Kannário e a surpresa negativa com Claudia Leitte, vaiada pelo público. >

Veja o que rolou de mais polêmico envolvendo os artistas nos dias de festa que agitaram a capital baiana.>

Claudia Leitte é vaiada

Já na abertura do Carnaval de Salvador, na última quinta-feira (27), a cantora Claudia Leitte enfrentou vaias de parte do público no circuito Osmar (Campo Grande). A reação negativa veio após a artista ser denunciada de racismo religioso por modificar o nome de um orixá em uma de suas músicas.>

Sem esperar a reação dos foliões, a loira olhou para Brown e foi acolhida. Imediatamente, ela começou a cantar um dos seus maiores sucessos, Exttravaza. Quando os ânimos acalmaram, Claudinha disse: "Que Deus abençoe vocês e a gente vá na paz e na alegria para o maior carnaval do planeta, a festa mais popular do mundo". >

Já no domingo (2), em sua passagem com o bloco Largadinho, na Barra-Ondina, a artista se recusou a cantar 'Caranguejo' - música envolvida na polêmica. O pedido foi feito pelo comediante Tirulipa, mas a cantora respondeu: "Essa não, essa não. Peça outra. Essa não tô mais a fim não. Essa deu problema". Após a negativa, o comediante pediu que ela cantasse Amor Perfeito, da banda Chiclete com Banana.>

Claudia Leitte durante o Carnaval de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Kannário abandona trio após confusão

O cantor Igor Kannário interrompeu a apresentação e abandonou o trio pipoca que puxava na noite de segunda-feira (3) no Circuito Osmar (Campo Grande) após uma confusão com a Polícia Militar. O artista reclamou da forma que os PMs estavam tratando os foliões e criticou o uso de spray de pimenta durante a folia.>

Segundo Kannário, o efeito do gás chegou a atingir crianças que estavam na pipoca e os músicos em cima do trio. "Façam o trabalho com consciência e responsabilidade. Há famílias que estão aí embaixo. Se ver alguém badernando... precisa de spray de pimenta? Prende. O uso é prejudicial. Estou rouco aqui já", reclamou.>

Kannário também repetiu a ideia de que não quer mais tocar no Carnaval de Salvador. "Não consigo mais, já deu para mim. Obrigada, gente", concluiu. Por fim, ele saiu do palco e a transmissão foi encerrada. >

Daniela x Tony Salles

O atraso de mais de uma hora da saída do trio do cantor Tony Salles acabou gerando uma treta carnavalesca com a cantora Daniela Mercury. O ex-Parangolé deveria sair na frente da rainha do Axé no desfile na noite de segunda-feira (3), no circuito Barra/Ondina, mas, o atraso levou a organização a liberar a ultrapassagem da artista e do cantor Guga Meyra. >

Para compensar a saída depois do horário previsto inicialmente, o trio de Tony pisou no acelerador e ficou o tempo todo colado no de Daniela. "Tony colou aqui, né. Aí ficam dois trios tocando, é uma loucura isso", disse. Em vídeos gravados em cima do trio da cantora dá pra ouvir a voz do cantor se sobressaindo. "Tony, Carnaval não pode ser assim, não. Respeite que eu não sou moleque, rapaz", bradou a artista. >

Do outro lado, Tony revidou: "O trio precisa andar, o trio foi feito pra andar. A gente precisa ser respeitado. Não é por que sou uma banda de pagode, que sou periférico, suburbano, que é para me desrespeitar".>

No outro dia, o cantor se desculpou. "Eu gostaria de dizer: Daniela Mercury, meu amor, eu tenho um carinho muito grande por você. Me perdoe pelo que aconteceu ontem, porque não foi intencional", pediu.

BaianaSystem reclama com a PM

Dentre as tretas, a PM também levou reclamação do vocalista do BaianaSystem na quinta (27). Um vídeo mostra policiais atacando foliões com cassetetes no Circuito Osmar (Campo Grande) e uma retrucada do cantor Russo Passapusso. "Eu já sabia que eles iam entrar batendo", reclamou. >

"Ninguém estava passando nada, nada, nada. Já vi aqui de longe", diz. O público vaia e ele pede para as pessoas baterem palma. "Constrangimento, aquele constrangimento. Como é nome da capitã e do capitão? Capitão Roberto, major Rebeca. Vamos trabalhando. Gostaria de agradecer a toda força de segurança que está trabalhando", acrescenta. A gravação viralizou no fim de semana. >

Léo Santana interrompe show

Já no último dia de Carnaval teve mais confusão. O cantor Léo Santana foi forçado a interromper sua apresentação no Circuito Osmar (Campo Grande) na terça-feira (4) devido a problemas técnicos no trio elétrico de Daniela Mercury. Durante o incidente, Léo informou ao público que precisaria encerrar seu show mais cedo para evitar maiores complicações.>

De acordo com a assessoria do artista, Léo Santana cantou por mais de quatro horas e, com o consentimento da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e da Prefeitura de Salvador, decidiu seguir para o Circuito Dodô, onde seu trio aguardava para o próximo show.>

O atraso foi provocado pela quebra do trio de Daniela Mercury, o que resultou na interrupção de sua apresentação. >

Didá ficou “na bronca”

A banda Didá, exclusivamente composta por mulheres, também fez um desabafo público sobre o comportamento dos foliões das Muquiranas, denunciados por assédio. O desabafo aconteceu no Circuito Osmar (Campo Grande), na tarde de segunda-feira (3). >