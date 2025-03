PEGAÇÃO NA FOLIA

Carnaval de Salvador: Ufba faz pesquisa com homens que fazem sexo com homens

Estudo analisa os cuidados com a saúde e o consumo de substâncias nas práticas sexuais durante a festa

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) analisa as dinâmicas das relações afetivas, os cuidados com a saúde e o consumo de substâncias nas práticas sexuais entre homens que fazem sexo com homens (HSH) durante o Carnaval de Salvador.>