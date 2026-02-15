Acesse sua conta
Carnaval Salvador 2026: confira a programação do Circuito Batatinha, no Pelourinho, neste domingo (15)

Festa começa 13h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 05:00

cARNAVAL
cARNAVAL Crédito: Carol Garcia/GOVBA

O Circuito Batatinha, no Pelourinho, recebe uma extensa programação de Carnaval neste domingo (15), com atrações a partir das 13h, reunindo blocos, grupos culturais e apresentações musicais no Centro Histórico de Salvador ao longo de toda a tarde e noite.

Programação do Circuito Batatinha

Confira a programação prevista para o dia:

Banda Big Show

Biciclertrio Toca Raul

Bike Pedal Show

Cid Rocha

Filhos de Korin Efan

Dois Tons e Meios

Forró Xotear

Jonga Lima e o Quase Trio

Los Cuatro

Movimento Musical Pinaúna Power

Banda Ruy Tapajós

Os Eficientes

Rama Montenegro

Samba Curuzu City

Samba de Bando

Zeu Lobo Alcatéia Banda Coletivo Pelourinho

Rixô Elétrico

A Mulherada

Garampiola

Wilson Café

Lhego Valentim

Surpresinha

Rikkdpater

Lucas Viana

Flor Serena

Os Turunas

Noberto Curvelo

Idará

Luaê

Bola Cheia

Quero Ver o Momo

Estrela Kids

Curuzu City

Olorum Baba Mi

Só Samba de Roda

Carnapelô

Bankoma – Banda Bankoma

Big Bloco do Guetho / Eu Amo os Anos 80

Filhos de JhÁ

Afoxé Ayralogum

Malcom X

Dança Bahia

Velha Guarda dos Negões

Leva Eu

Ska Reggae

Namoral

Sambrasil

Soweto

É Com Esse Que Eu Vou

Casa da Capoeira Pelourinho

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Carnaval 2026

