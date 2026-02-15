Carnaval Salvador 2026: confira a programação do Circuito Batatinha, no Pelourinho, neste domingo (15)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 05:00
O Circuito Batatinha, no Pelourinho, recebe uma extensa programação de Carnaval neste domingo (15), com atrações a partir das 13h, reunindo blocos, grupos culturais e apresentações musicais no Centro Histórico de Salvador ao longo de toda a tarde e noite.
Programação do Circuito Batatinha
Banda Big Show
Biciclertrio Toca Raul
Bike Pedal Show
Cid Rocha
Filhos de Korin Efan
Dois Tons e Meios
Forró Xotear
Jonga Lima e o Quase Trio
Los Cuatro
Movimento Musical Pinaúna Power
Banda Ruy Tapajós
Os Eficientes
Rama Montenegro
Samba Curuzu City
Samba de Bando
Zeu Lobo Alcatéia Banda Coletivo Pelourinho
Rixô Elétrico
A Mulherada
Garampiola
Wilson Café
Lhego Valentim
Surpresinha
Rikkdpater
Lucas Viana
Flor Serena
Os Turunas
Noberto Curvelo
Idará
Luaê
Bola Cheia
Quero Ver o Momo
Estrela Kids
Curuzu City
Olorum Baba Mi
Só Samba de Roda
Carnapelô
Bankoma – Banda Bankoma
Big Bloco do Guetho / Eu Amo os Anos 80
Filhos de JhÁ
Afoxé Ayralogum
Malcom X
Dança Bahia
Velha Guarda dos Negões
Leva Eu
Ska Reggae
Namoral
Sambrasil
Soweto
É Com Esse Que Eu Vou
Casa da Capoeira Pelourinho
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.