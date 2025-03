'INADMISSÍVEL'

Com adesivos nos seios, Tati Minerato posa como 'índia' e é detonada

Com a repercussão, ela acabou excluindo publicação

Tati Minerato, 36 anos, rainha da bateria da Estácio de Sá, causou polêmica ao posar com adesivos nos seios e pintada como "índia" antes de se dirigir à Marquês de Sapucaí para o desfile da escola na Série Ouro do Rio de Janeiro. A musa, que também é rainha da Mocidade Independente de Padre Miguel, do Grupo Especial, compartilhou a imagem nas redes sociais com a legenda: "A Índia dos meus súditos está pronta para reinar". >