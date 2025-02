DICA

Confira guia especial de onde tomar café da manhã durante o Carnaval de Salvador

Período de folia exige alimentação reforçada

Alô Alô Bahia

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 09:40

Café da manhã no Coffetown Crédito: Divulgação

No meio da folia intensa do Carnaval de Salvador, começar o dia com um bom café da manhã faz toda a diferença. Seja para repor as energias investidas na noite anterior ou para se preparar para mais um dia correndo atrás dos trios elétricos, a cidade oferece de padarias tradicionais a cafés descolados e hotéis com buffets fartos. >

Neste guia, reunimos os melhores lugares para um café da manhã reforçado – ou aquele brunch, afinal um “quase almoço” às vezes cai bem. Confira nossas dicas:>

Funcionando também como restaurantes até um pouco mais tarde, a Coffeetown, no Corredor da Vitória, e o Sagratto Café Bar, no Bonfim, são boas opções mais próximas a alguns dos circuitos do Carnaval. Veja mais opções de restaurantes para aproveitar durante a folia.>

O café bistrô de inspiração norte-americana funciona nesta quinta-feira (27), das 8h30 às 15h30, para brunch e almoço, e de sexta-feira (28) a terça-feira (4), das 9h às 14h, apenas para o brunch, enquanto o Sagratto, na Colina Sagrada, funciona até domingo (2), das 9h às 18h, sendo uma boa opção para quem quer passar antes na Igreja do Bonfim para pedir e agradecer.>

Em frente à Praça Castro Alves, o Hotel Fasano Salvador abre o restaurante Gero todos os dias, das 7h às 10h30, para o café da manhã e está entre as opções para o resto do dia também. Já na Graça, o Solange Café funciona todos os dias, das 8h às 21h20.>

Casa Castanho Crédito: Divulgação

A unidade do Rio Vermelho da Casa Castanho funciona todos os dias de Carnaval, das 8h às 15h, enquanto a da Barra, próxima ao Porto da Barra, no começo de um dos principais circuitos da festa, o funcionamento, até sexta (28), é das 8h às 15h, passando a ser das 9h às 14h até a Quarta de Cinzas.>

Ainda na Barra, a Padó Padaria, na Rua Dr. João Pondé, funciona até domingo (2), das 8h às 12h. Na mesma rua, o espaço-conceito do café Latitude 13 terá um cardápio especial de café da manhã e opções de almoço com saladas leves, omeletes, salada de grãos selecionados, tortas salgadas, toasts, sanduíches leves e cafés gelados para refrescar, sempre das 8h às 15h30.>

No Rio Vermelho, o Mafê Café funciona normalmente durante os dias de folia, de quinta (27) a domingo (2), das 8h às 14h, e na terça (4), das 9h às 14h. Na segunda-feira (3), a casa estará fechada. No mesmo bairro, o Pasta em Casa oferece café da manhã no sábado (1º) e no domingo (2), das 8h às 10h30 e segue ao longo do dia com mais opções. Ainda por lá, o De Além Mar terá café da manhã no sábado (1º) e domingo (2), das 8h às 11h30.>

Mana Crédito: Divulgação

O Mana, por sua vez, que também tem uma unidade no circuito da Barra, abre apenas sua casa do Horto Florestal, no shopping Alameda Vert. Por lá, funcionará todos os dias, das 7h30 às 21h, com menu de brunch e opções de almoço e lanches.>

A recentemente inaugurada Jeanne Garcia Confeitaria, na Avenida Paulo VI, na Pituba, também é uma boa opção. Apesar de, na quinta (27) e sexta-feira (28), funcionar das 13h às 19h, com seus clássicos macarons e opções de lanche, doces e cafés artesanais, no sábado (1º), abre para o brunch, das 8h às 12h também, antes de um recesso.>

Jeanne Garcia Confeitaria Crédito: Divulgação

Ali próximo, o Lar Café Bistrô vai reduzir o seu funcionamento e focar exatamente no brunch, principalmente para moradores e turistas hospedados na região, um pouco mais afastada dos circuitos de festa. De quinta (27) a terça (4), a casa oferecerá o cardápio para começar o dia das 8h às 14h, com exceção da segunda-feira (3).>

Onde o folião também encontra opções de brunch é na confeitaria Le Lapin, na Pituba. A casa funciona normalmente durante o Carnaval, com o café da manhã sendo servido apenas no sábado e no domingo, das 9h às 12h e das 8h30 às 12h, respectivamente.>

Seja para recuperar as energias ou para começar o dia com o pé direito, esses espaços oferecem opções para todos os gostos. Entre um bloco e outro, aproveite para uma pausa, deguste um bom café e curta o Carnaval com mais disposição!>