TURISMO

Dois cruzeiros chegam a Salvador com 7,7 mil passageiros para último dia de Carnaval

Desembarque será nesta terça-feira (4)

Tharsila Prates

Publicado em 3 de março de 2025 às 19:03

Temporada de cruzeiros segue até o fim de março Crédito: Divulgação Bruno Concha/ Secom

Nesta terça (4), último dia oficial de folia, se engana quem pensa que não tem gente chegando para curtir a maior festa popular de rua do mundo. É que 7.709 turistas estão chegando em Salvador em dois cruzeiros. O primeiro navio tem chegada prevista para as 8h, e o segundo, para as 11h.>

Quem chega será acolhido de forma especial pelo receptivo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), com muita energia e axé, além da comitiva liderada pela vice-prefeita e titular da pasta, Ana Paula Matos.>

Com desembarque previsto para 8h, os passageiros do MSC Grandiosa poderão curtir a primeira capital do Brasil até as 17h. Já o MSC Orchestra tem o desembarque previsto para as 11h de terça-feira e só deixa a cidade às 12h da Quarta-feira de Cinzas (5).>