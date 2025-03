BLOCO DO BRUXO

Em Salvador, Ronaldinho Gaúcho visita shopping e sobe hoje em trio elétrico

Bloco do Bruxo vai sair no Barra-Ondina neste sábado (1) e na segunda (3)

O bruxo chegou! Ronaldinho Gaúcho desembarcou em Salvador na manhã deste sábado (1) para participar do Carnaval de Salvador. Este ano ele terá o seu próprio trio elétrico, com o “Bloco do Bruxo”, que será comandado pelo cantor Tierry. >