Engarrafamento e Uber por R$ 200: foliões enfrentam drama para chegar e sair do Carnaval

Fila para acessar os circuitos também dificultou a vida de quem foi curtir a festa

Larissa Almeida

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 23:15

Johan Costa relatou as dificuldades para chegar e sair dos circuitos do Carnaval Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

No meio da tarde, o trânsito já não é o mesmo nas imediações da Av. Juracy Magalhães. O fluxo que dá acesso ao Circuito Dodô (Barra/Ondina) tem começado a engarrafar desde cedo nos dias de Carnaval. Por conta disso, os foliões têm vivido um drama para chegar ao circuito e, quando chegam, levam até uma hora para atravessar os portais de revista. O drama se repete na volta, mas por outros fatores, como o alto preço de transportes por aplicativo. >

O estudante Johan Costa, de 19 anos, levou uma hora na fila para a revista no primeiro dia da folia. Nesta sexta-feira (28), ele e os amigos resolveram burlar a ordem para entrar mais rápido. "Hoje foram quase 40 minutos de espera no portal do Morro do Gato, mas porque furamos a fila", admite. >

Para ele, apesar do cansaço para chegar, o que incomodou mais foi a volta. "Foi um inferno miserável para pegar o 'buzu'. O motorista não quer parar no ponto certo, que é em frente ao Shopping Barra. Ontem, conseguimos pegar o ônibus vazio enquanto estava em movimento. Ele abriu, nós conseguimos entrar e uma menina quase ficou presa na porta, porque ele fechou em seguida. O importante, no final, é que eu fui sentado", relata Johan.>

A estudante universitária Carolina Nepomuceno, 24 anos, conta que a maior dificuldade tem sido a chegada. "Como eu moro na Federação e vou encontrar minha amiga, eu costumo me deslocar para a Lapa, mas o engarrafamento tem sido uma questão. Perdemos quase 40 minutos para chegar na Lapa – o trajeto, normalmente, leva 20 minutos, em média", conta.>

No caso do folião Lucas Cozenedey, 23 anos, o drama foi para sair do circuito. Do Shopping Barra para Vilade Abrantes, o transporte por aplicativo estava cobrando R$ 200 para viagens de carro e R$ 100 de moto. >

Lucas Cozenedey (à esquerda) levou três horas para sair do circuito Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

"Cheguei na casa do meu namorado 5h, mas paramos de curtir e começamos a pedir o Uber às 2h. Falamos com vários motoristas, mas ninguém cobrou menos de R$ 200, então tivemos que pegar um ônibus até o metrô e de lá saltamos na última estação para conseguir pedir um Uber de R$ 30 até a casa dele", conta.>

Nesta sexta-feira, Lucas afirma que a intenção é sair somente às 8h de sábado ou sair mais cedo. "Recomendo que, quem estiver buscando transporte barato, vá o mais distante possível desse povo ou vá mais cedo, porque se for deixar para sair na hora que todos estiverem saindo, vai pagar mais caro", alerta.>