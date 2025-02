BARRA

‘Esquenta’ Filhos da Pauta News reúne centenas de profissionais de comunicação em Salvador

Evento contou com tradicional concurso de fantasias

Carol Neves

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 20:40

Filhos da Pauta News teve 'esquenta' Crédito: Flavimir Guimarães/Divulgação

O clima de alegria e irreverência do “Filhos da Pauta News” marcou presença entre os cerca de 300 jornalistas e profissionais da comunicação baiana durante o esquenta realizado neste domingo (23), no Camarote da Barra, em Salvador. A festa pré-carnavalesca, que aconteceu durante o Furdunço, contou com a animação de clássicos do axé e do samba, interpretados pelo cantor João Gonzaga e pelo grupo Samba da Niêga. Além da música, a programação incluiu o tradicional concurso de fantasia, que premiou os três primeiros colocados com brindes exclusivos. >

A jornalista Marcela Souza, uma das idealizadoras do “Filhos da Pauta News”, destacou a nova localização do evento, situado dentro do circuito do Furdunço. “Neste ano, que celebra os 40 anos da Axé Music, proporcionamos ao público a chance de curtir tanto as atrações da nossa festa quanto as do Furdunço. No Camarote da Barra, ainda é possível desfrutar da vista para as praias da região”, ressaltou. O esquenta ofereceu open de Itaipava Premium, buffet de feijoada assinado pela chef Emanuele Nascimento, do restaurante Chão Boteco, além de serviços como massoterapia, customização de abadá, penteados e maquiagem para os foliões.>

Em todas as edições, a festa homenageia profissionais da comunicação com o título de padrinho e madrinha. Em 2025, os escolhidos foram os jornalistas Zé Raimundo, com passagem pela TV Globo, e Renata Vidal, atual secretária de Comunicação de Salvador. Zé Raimundo, que já cobriu 42 carnavais, expressou surpresa com a honraria: “Nunca imaginei participar de uma festa como essa, muito menos como padrinho de um bloco. Mas como recusar um convite tão carinhoso? É uma convocação que me enche de orgulho”. Renata Vidal, por sua vez, destacou a importância do evento para fortalecer laços entre colegas de profissão: “Em uma carreira cheia de desafios, o que levamos são os amigos e relacionamentos que construímos. Este evento é a celebração disso”.>

O concurso de fantasia, um dos momentos mais aguardados, foi comandado pelo apresentador Dinho Júnior e teve como jurados Juliana Cavalcante, repórter da TV Bahia; Moacy Neves, presidente do Sinjorba; Pisit Mota, humorista; e Uran Rodrigues, fotógrafo e agitador cultural. Com apoio de parceiros como Star Produções, Pousada Vila Nova, Abrasel e Salão Gil Duarte, os vencedores foram: >

1º lugar – Cláudia Costa (Fantasia: Patriota Deportada), premiada com uma SmartTV de 42” Full HD; >

2º lugar – Fernanda Gama (Fantasia: Barbie Cangaceira), que ganhou um final de semana em Morro de São Paulo, com hospedagem na Pousada Vila Nova e jantar no restaurante Porto 23; >

3º lugar – Jorge Luiz Reis dos Santos (Fantasia: Frozen), que recebeu um voucher de R$ 500 no Restaurante Amado e um dia de beleza no Salão Gil Duarte. >

Algumas das fantasias do dia Crédito: Flavimir Guimarães/Divulgação