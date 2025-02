PRÉ-CARNAVAL

'Brigou tem que usar': foliões se fantasiam de Ivete e Claudia usando 'camiseta da união' em Salvador

Camiseta viralizou em 2016 e se tornou meme após mãe usar com filhos crianças

Dois foliões chamaram atenção no pré-Carnaval de Salvador neste sábado (22) fantasiados de Ivete Sangalo e Claudia Leitte usando uma "camisa da união" famosa em memes. >

"Não estou aguentando mais essas duas brigar, então optei pelo que vi na internet. Então vou fazer e ver se vai dar certo. Agora elas vão ter que ser unidas, ser irmãs", diz o áudio da gravação, enquanto os dois pulam. A camiseta da união viralizou em 2016 trazendo dois irmãos - a mensagem em áudio é da mãe, que optou pela peça para tentar com que os dois fizessem as pazes.>

A camisa original tem as regras: brigou tem que usar, pedir desculpas, dar abraço e dizer eu te amo. Na versão carnavalesca, os foliões Michel Barretto e Alex Matos deixaram as duas primeiras frases, mas incluíram ainda "voltar a se seguir" e "gravar um novo feat". Quando não estavam na camiseta da união, eles usaram cards escritos "Amigas e rivais". >

Em dezembro de 2024, a cantora Claudia causou polêmica ao substituir a letra da música “Caranguejo”, cantando “eu louvo meu rei Yeshua” no lugar de “saudando a rainha Iemanjá”. Yeshua, nome de Jesus Cristo em hebraico, é frequentemente usado por evangélicos, enquanto Iemanjá é uma divindade das religiões afro-brasileiras, como Umbanda e Candomblé. A mudança gerou discussões nas redes sociais, e Ivete Sangalo curtiu uma publicação que criticava a atitude de Claudia. Depois disso, as duas pararam de se seguir no Instagram. >