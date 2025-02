REI DA FOLIA

Salvador já tem novo Rei Momo para o Carnaval; conheça a majestade

Hudson Marcello assume a coroa usada pelo publicitário Alan Cerqueira Nery no ano passado

O carnaval de Salvador já tem o seu novo Rei Momo: é o influencer e animador de hotelaria Hudson Marcello, 22 anos. Essa é a primeira vez que ele assume o cargo e vai ficar com as chaves da cidade durante a folia. A eleição foi realizada na noite desta sexta-feira (21), no Shopping Bela Vista. >