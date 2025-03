CONFUSÃO

Jaquelline Grohalski se pronuncia após barraco em desfile: 'Não gosto de ignorância'

Influenciadora afirmou que não deixaria que esse episódio estragasse seu dia ou o desfile

Carol Neves

Publicado em 3 de março de 2025 às 09:17

Jaquelline Grohalski Crédito: Reprodução

A ex-BBB e ex-A Fazenda Jaquelline Grohalski falou do barraco em que se envolveu pouco antes de seu desfile pela Barroca Zona Sul, em São Paulo, no sábado (1). Ontem, um dia depois do episódio, ela se posicionou sobre o mal-entendido e deixou claro que não guarda mágoas da escola de samba paulista.>

"Ali, no dia, é muita coisa, a única coisa que eu não gosto é de ignorância", disse Jaquelline à coluna de Fábia Oliveira, explicando que o desentendimento foi causado pelo comportamento rude de uma pessoa da Barroca Zona Sul. "Só achei que a pessoa foi um pouco ignorante com outras pessoas, na verdade, não foi comigo", afirmou. A influenciadora afirmou que não deixaria que esse episódio estragasse seu dia ou o desfile.>

Jaquelline ainda falou sobre como lidou com a situação e o que a motivou a se envolver no conflito. "Se é perto de mim, não consigo não falar", revelou, destacando que não hesita em se posicionar quando algo a incomoda. "Eu tentei falar pra pessoa que ela estava avançando um degrau a mais", completou. Ela evitou expor nomes, mesmo depois da discussão, já que, segundo Jaquelline, não deve-se discutir com pessoas mais velhas.>

Em relação à Barroca Zona Sul, Jaquelline garantiu que o desentendimento não afetou sua relação com a escola. "Então, continuo na Barroca, não vou me afastar. Isso acontece, mas continuo na Barroca. Tô muito feliz nos dois anos que desfilei lá", afirmou a musa, deixando claro que, apesar do incidente, sua ligação com a agremiação paulista permanece firme.>

Ontem, Jaquelline desfilou pela Unidos de Padre Miguel, no Rio, marcando sua estreia na Marquês de Sapucaí. >

Confusão>

O episódio aconteceu pouco antes dela desfilar pela escola de samba Barroca Zona Sul. “Tem que ter educação! ‘Gente, me dá licença’. Quer empurrar todo mundo?”, reclamou a ex-BBB. “Olha para mim! Eu que estou com você!”, devolveu uma mulher envolvida na organização.>