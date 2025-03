INIMIGOS DO FIM

Léo Santana, Carlinhos Brown e mais: veja atrações do Arrastão da Quarta de Cinzas

Concentração está marcada para 10h

Esther Morais

Publicado em 5 de março de 2025 às 07:24

Após os seis dias oficiais de Carnaval, o conhecido “Arrastão” da Quarta-Feira de Cinzas vai fechar a folia de Salvador Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

Agora é hora da saideira! O tradicional "Arrastão" da Quarta-feira de Cinzas terá Carlinhos Brown, Léo Santana e Danniel Vieira divididos em três trios com diversos convidados. A concentração está marcada para 10h, no Farol da Barra. >

Quem começa o cortejo é o gigante Léo Santana, que convida um time de peso. Com as bandas Filhos de Jorge, Pagodart e Parangolé, o GG promete ferver os últimos momentos do maior carnaval de rua do mundo. >

O cantor Danniel Vieira invade a avenida na sequência também com convidados de peso para o Arrastão. Os cantores Edcity, Guga Meyra, Silvano Sales, Robyssão e Breno Ferreira, sobrinho do sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, deixarão os últimos momentos do carnaval soteropolitano ainda mais empolgante.>

Já Carlinhos Brown vai encerrar a folia e promete levar mais uma vez a energia contagiante de seu show para o Circuito Dodô. >

Neste ano, Bell Marques não participará da tradicional saideira da folia. Após dois anos de presença confirmada no evento, ele preferiu se resguardar, já que esse será o único dia de folga que o cantor teve - Bell se apresentou todos os dias do Carnaval oficial.>

O "Arrastão" celebra o fechamento do Carnaval de Salvador. A folia ganhou na terça-feira (4) o título de maior Carnaval de trio elétrico do mundo, de acordo com o Guinness World Records. Até segunda-feira (3), a capital baiana registrou 8,8 milhões de pessoas nos circuitos da festa. >

“A cidade da música tendo agora o maior Carnaval com trios elétricos do mundo não pode deixar a tradição pra trás. Hoje o nosso carnaval entrou no Guiness Book e estamos ainda anestesiados de felicidade. Vamos fazer, sim, um Arrastão contagiante e empolgante para finalizar de forma majestosa o nosso carnaval”, destaca o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.>