ARRASTÃO

Leo Santana leva convidada especial para cima do trio; confira

Artista participa do tradicional Arrastão da Quarta-feira de Cinzas



Perla Ribeiro

Esther Morais

Publicado em 5 de março de 2025 às 10:52

Leo Santana leva convidada especial para cima do trio Crédito: Reprodução

O cantor Leo Santana levou uma convidada especial para cima do trio durante o Arrastão da Quarta-feira de Cinzas. O gigante chegou ao circuito da acompanhado da pequena Liz, de 3 anos. Na última terça-feira, Leo apareceu nas redes sociais com a criança no colo e a promessa de que hoje a levaria para a folia. "Hoje, eu tô com ela, viu! Bora arrastão do GG finalizar o Carnaval", disse o gigante. >

Vídeos mostram a dupla pegando a van na porta de casa e chegando ao circuito Barra/Ondina. No caminho, a garota foi questionada para onde estava indo e respondeu: "para o trio elétrico de papai". Nas imagens, Liz aparece no colo do pai famoso o tempo todo. Eles desceram da van aos gritos dos fãs, que chamavam o nome do cantor. Totalmente desenibida nos vídeos de dança, Liz se mostrou envergonhada diante da multidão, escondendo o rosto no ombro do pai.>

Já dentro do trio, a pequena pode conhecer os músicos da banda e ser paparicada pela equipe do cantor: "Ela hoje veio, a dona de tudo hoje veio", disse o produtor Marquinhos Goes. Após o cantor dar a largada no Arrastão, a equipe dele compartilhou um vídeo de Liz em cima do trio, com um protetor de ouvido, tomando água e recebendo o ventinho de um pequeno ventilador portátil.>

O tradicional "Arrastão" da Quarta-feira de Cinzas terá Carlinhos Brown, Léo Santana e Danniel Vieira divididos em três trios com diversos convidados. A concentração está marcada para 10h, no Farol da Barra. O "Arrastão" celebra o fechamento do Carnaval de Salvador. A folia ganhou na terça-feira (4) o título de maior Carnaval de trio elétrico do mundo, de acordo com o Guinness World Records. Até segunda-feira (3), a capital baiana registrou 8,8 milhões de pessoas nos circuitos da festa.>

“A cidade da música tendo agora o maior Carnaval com trios elétricos do mundo não pode deixar a tradição pra trás. Hoje o nosso carnaval entrou no Guiness Book e estamos ainda anestesiados de felicidade. Vamos fazer, sim, um Arrastão contagiante e empolgante para finalizar de forma majestosa o nosso carnaval”, destaca o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.>