Marido de Sasha se irrita com seguidor que disse que ele não era famoso no Carnaval de Salvador

Esther Morais
Estadão
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 16:50
Um vídeo do cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, durante o Carnaval de Salvador gerou repercussão nas redes sociais e levou o artista a responder um comentário de um seguidor que questionou sua fama.
A gravação mostra João Lucas em cima do trio de Ivete Sangalo ao lado de Sasha Meneghel e dos amigos Bruna Marquezine e Shawn Mendes, durante desfile no circuito Barra-Ondina.
Ao compartilhar o vídeo, um usuário comentou: “Esse namorado da Sasha precisa entender que ele não é o famoso e isso é tão perceptível”. A publicação ultrapassou 1 milhão de visualizações e acabou chegando ao cantor.
Em resposta, João Lucas rebateu em tom irônico: “Você sabe que ali eu não me senti famoso, mas AGORA que você hitou falando de mim, eu me sinto…”.
O grupo acompanhou a apresentação de Ivete durante a folia em Salvador, e a presença de Bruna Marquezine ao lado de Shawn Mendes também chamou atenção por marcar uma aparição pública dos dois durante o Carnaval.