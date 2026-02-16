Acesse sua conta
Marido de Sasha se irrita com seguidor que disse que ele não era famoso no Carnaval de Salvador

João Lucas marcou presença em trio de Ivete no fim de semana

  Esther Morais
  Estadão

  • Esther Morais

  • Estadão

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 16:50

Sasha e João Lucas chegam no trio de Ivete Sangalo
Sasha e João Lucas chegam no trio de Ivete Sangalo Crédito: Tomzé Fonseca/ Agnews

Um vídeo do cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, durante o Carnaval de Salvador gerou repercussão nas redes sociais e levou o artista a responder um comentário de um seguidor que questionou sua fama.

A gravação mostra João Lucas em cima do trio de Ivete Sangalo ao lado de Sasha Meneghel e dos amigos Bruna Marquezine e Shawn Mendes, durante desfile no circuito Barra-Ondina.

Ao compartilhar o vídeo, um usuário comentou: “Esse namorado da Sasha precisa entender que ele não é o famoso e isso é tão perceptível”. A publicação ultrapassou 1 milhão de visualizações e acabou chegando ao cantor.

Em resposta, João Lucas rebateu em tom irônico: “Você sabe que ali eu não me senti famoso, mas AGORA que você hitou falando de mim, eu me sinto…”.

O grupo acompanhou a apresentação de Ivete durante a folia em Salvador, e a presença de Bruna Marquezine ao lado de Shawn Mendes também chamou atenção por marcar uma aparição pública dos dois durante o Carnaval.

