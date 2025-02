ASSISTA

Música gravada em 1902 foi fundamental para o nascimento da Axé Music; entenda

Registro trazia alguns elementos que foram revisitados e ampliados na música baiana

A música de 1902 foi precursora do sucesso da Axé Music e do pagode baiano. Você sabia? A canção "Isto é bom", de Xisto Bahia, foi o primeiro registro fonográfico do Brasil, e trazia alguns elementos que foram revisitados e ampliados na música baiana. Confira!>