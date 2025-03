DESPEDIDA DO SAMBÓDROMO

'O sentimento é de dever cumprido e de que não dá mais', diz Neguinho da Beija-Flor

Dono de famoso grito de guerra "Lá vem a Beija-Flor aí, gente", intérprete deixa a escola de samba da Nilópolis após 50 anos

Se fosse um casamento, seria celebrado as bodas de ouro. Após 50 anos, Neguinho da Beija-Flor, 75 anos, se despediu da escola de samba Beija Flor, do grupo especial do Rio de Janeiro. O sambista que ao longo de cinco décadas entoou, com sua voz inconfundível, os enredos da escola de samba de Nilópolis participou do segundo dia de desfiles do Grupo Especial no Rio. A história de Luiz Antônio Feliciano com a Beija-Flor é tão forte que ao longo da vida ele teve o nome da escola acrescido ao nome. Não era só Neguinho, era Neguinho da Beija-Flor.>