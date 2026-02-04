Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pabllo Vittar é confirmada no Carnaval de Salvador; veja detalhes

A cantora será convidada de Carla Cristina no circuito Dodô

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20:43

Pabllo Vittar
Pabllo Vittar Crédito: Reprodução

A presença da cantora Pabllo Vittar está confirmada no Carnaval de Salvador em 2026. A drag queen subirá no trio pipoca à convite de Carla Cristina no dia 17 de fevereiro, na última terça-feira carnavalesca, para alegrar o circuito Dodô (Barra-Ondina) a partir das 19h. A última vez que Pabllo Vittar esteve como atração durante o Carnaval soteropolitano foi em 2023.

As duas irão comandar o bloco SeráQAbre?, que fará sua estreia na festa soteropolitana este ano. A informação foi confirmada ao g1 pelo Grindr, um dos organizadores do bloco. O SeráQAbre? foi criado em 2022 por Flavio Saturnino, baiano e fundador do portal POPline, e Sandro Souza, empresário carioca.

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar por Reprodução
Pabllo Vittar por Reprodução
Pabllo Vittar por Reprodução
Pabllo Vittar por Reprodução
Pabllo Vittar por Reprodução
Pabllo Vittar se joga na plateia durante show e cai no chão por Reprodução/Redes Sociais
Pabllo Vittar por Reprodução
Millie Bobby Brown e Pabllo Vittar por Reprodução/Instagram
Pabllo Vittar em Salvador por Jadson Nascimento / Criativos
O Kanalha e Pabllo Vittar por Brenda Viana / CORREIO
João Gomes e Pabllo Vittar por Reprodução
Pabllo Vittar por Reprodução/Instagram
Pabllo Vittar lança Batidão Tropical Vol. 2 com versões de forró eletrônico e do pop internacional dos anos 90 por Divulgação/ Gabriel Renné
Pabllo Vittar lança Batidão Tropical Vol. 2 com versões de forró eletrônico e do pop internacional dos anos 90 por Divulgação/ Gabriel Renne e Design Doug Reder
Pabllo Vittar, Batidão Tropical 2, por Divulgação
1 de 15
Pabllo Vittar por Reprodução

Desde então, o bloco vem celebrando alegria e diversidade, passando por cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. A cantora Ivete Sangalo esteve comandando o trio do SeráQAbre? na capital fluminense no último domingo (1), com uma homenagem emocionante a Preta Gil.

Além de Pabllo Vittar e Carla Cristina, outras atrações ainda serão anunciadas.

Leia mais

Imagem - Dubladora de Bridgerton faz piada com eliminação de Brigido no BBB26

Dubladora de Bridgerton faz piada com eliminação de Brigido no BBB26

Imagem - Mara Maravilha deixa UTI, mas realiza exames frequentes e segue medicada

Mara Maravilha deixa UTI, mas realiza exames frequentes e segue medicada

Imagem - Margot Robbie e Jacob Elordi rasgam elogios a Wagner Moura: 'Homem lindo'

Margot Robbie e Jacob Elordi rasgam elogios a Wagner Moura: 'Homem lindo'

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Pabllo Vittar Pipoca Circuito Dodo

Mais recentes

Imagem - Confira as atrações do carnaval nos palcos do Centro Histórico

Confira as atrações do carnaval nos palcos do Centro Histórico
Imagem - Péricles vem pro Carnaval de Salvador? Entenda a confusão criada nas redes sociais envolvendo o cantor

Péricles vem pro Carnaval de Salvador? Entenda a confusão criada nas redes sociais envolvendo o cantor
Imagem - Carnaval infantil: veja programação de blocos, bailinhos e atrações para crianças em Salvador e RMS

Carnaval infantil: veja programação de blocos, bailinhos e atrações para crianças em Salvador e RMS

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
02

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra
03

Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra

Imagem - Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)
04

Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)