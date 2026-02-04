CARNAVAL

Pabllo Vittar é confirmada no Carnaval de Salvador; veja detalhes

A cantora será convidada de Carla Cristina no circuito Dodô

4 de fevereiro de 2026

A presença da cantora Pabllo Vittar está confirmada no Carnaval de Salvador em 2026. A drag queen subirá no trio pipoca à convite de Carla Cristina no dia 17 de fevereiro, na última terça-feira carnavalesca, para alegrar o circuito Dodô (Barra-Ondina) a partir das 19h. A última vez que Pabllo Vittar esteve como atração durante o Carnaval soteropolitano foi em 2023.

As duas irão comandar o bloco SeráQAbre?, que fará sua estreia na festa soteropolitana este ano. A informação foi confirmada ao g1 pelo Grindr, um dos organizadores do bloco. O SeráQAbre? foi criado em 2022 por Flavio Saturnino, baiano e fundador do portal POPline, e Sandro Souza, empresário carioca.

Desde então, o bloco vem celebrando alegria e diversidade, passando por cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. A cantora Ivete Sangalo esteve comandando o trio do SeráQAbre? na capital fluminense no último domingo (1), com uma homenagem emocionante a Preta Gil.