NA BARRA

Pai da Axé Music, Luiz Caldas comanda pipoca no último dia do Carnaval de Salvador

Artista tem no repertório músicas como 'Tieta' e 'Fricote', hits do movimento que completa 40 anos em 2025

Na pipoca de Luiz Caldas , ninguém fica parado. O artista, que é conhecido como o pai da Axé Music, comanda um trio sem cordas no circuito Dodô (Barra-Ondina), nesta terça-feira (4), último dia do Carnaval de Salvador. >

No repertório, Luiz Caldas carrega canções que marcaram a Axé Music, movimento que completa 40 anos em 2025. Na Barra, ele incluiu algumas delas no setlist, como 'Haja amor' (1987) e 'Tieta' (1989). >

Natural de Santa Maria da Vitória, no sudoeste baiano, Marcos Rodrigues, 61, frequenta o Carnaval de Salvador há 21 anos. Ele conta que Luiz Caldas fez parte da adolescência dele e, por isso, sempre curte a pipoca do artista em Salvador. >

"Antes da pandemia, eu fui para o Carnaval do Rio de Janeiro, mas tive que pegar um voo para Salvador depois de poucos dias. Nenhum outro Carnaval se compara ao de Salvador", disse Marcos. A capital, inclusive, ganhou nesta terça um título mais do que especial do Guinness World: o de maior carnaval de trio elétrico do mundo.>