Paolla Oliveira e IZA dão selinho na Sapucaí

A atriz está se despedindo da avenida este ano

Mais cedo, IZA, de 34 anos, estava no camarote com o namorado, o jogador Yuri Lima, de 30, com quem posou sorridente e abraçadinha. A cantora também passou pela coletiva de imprensa no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na última sexta-feira (28), onde falou sobre o retorno ao Carnaval após a maternidade. "Ela ensinou que a vida pode ser mais leve", comentou sobre sua filha Nala, com quem teve com Yuri. "Está mais fácil de trabalhar. Acho que isso tem a ver com ela", afirmou, refletindo sobre a mudança de perspectiva após a experiência da maternidade. "Quando a gente entende a complexidade que é ser mãe, todo o resto se torna mais fácil e prático", completou IZA.>