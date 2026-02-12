CARNAVALIZOU

Pedro Sampaio surpreende e chega de jet ski para show no Farol da Barra

Aparição surpresa no circuito Barra-Ondina marcou o início das festas no espaço

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 07:15

Pedro Sampaio no Farol da Barra Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

Pedro Sampaio surpreendeu quem curtia o pré-Carnaval no Largo do Farol da Barra, em Salvador, na noite desta quarta-feira (11), ao aparecer de jet ski para um realizar um show.

Cantando um dos seus sucessos mais recentes enquanto cruzava a região em meio aos foliões, o DJ e cantor transformou o percurso em um verdadeiro espetáculo antes de chegar ao palco montado ao lado do farol. O veículo utilizado faz referência a um dos hits do artista neste ano, gravado em parceria com Melody.

Ao desembarcar, Pedro apresentou o cantor O Kannalha, responsável por abrir a agenda musical do espaço Torre Beats na madrugada que antecede o começo oficial do Carnaval, dando o pontapé inicial das atrações do espaço.

A programação com Pedro Sampaio na capital baiana continua nesta quinta-feira (12), quando ele retorna ao circuito para comandar, pela primeira vez, o Trio Dragão, com saída prevista para as 21h. Já na segunda-feira (16), o artista também está confirmado entre as atrações do Camarote Salvador.