ESTÁ CHEGANDO!

Pitty, B Negão e mais: veja convidados da BaianaSystem para o Carnaval

Banda antecipou um pouco planos para a folia

A BaianaSystem vai receber convidados especiais no Carnaval de Salvador, como Pitty, B. Negão e Vandal, que vão subir no trio ao lado do vocalista Russo Passapusso. A informação foi passada pelo grupo em entrevista antes do Furdunço, neste domingo (23). >

"A gente vai estar na abertura do Carnaval no Campo Grande com alguns convidados, vamos ter Suede, Melly, Vandal e no sábado, também no Campo Grande, a gente vai ter Pitty, Agatha Macedo, e mais surpresas que sempre acontecem no Carnaval. B Negão tá com a gente no Furdunço e no dia primeiro", explicou Roberto Barreto, um dos fundadores do grupo. "A gente vai estar quinta e sábado no Centro, pra gente é muito legal estar lá, para entender o Carnaval precisa entender o que acontece lá no Centro. Nos dois dias, sempre no final da tarde", acrescentou. >