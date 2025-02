MAIS CEDO

Prefeitura de Salvador atende fãs e antecipa horário do Navio Pirata do BaianaSystem no Furdunço

Confira o novo horário de saída da banda

Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 07:15

BaianaSystem abriu noite Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A prefeitura de Salvador anunciou que vai antecipar a saída do BaianaSystem no Furdunço neste domingo (23). O presidente da Saltur, Isaac Edington, confirmou a antecipação da saída do Navio Pirata e explicou que a decisão atende tanto a um pedido da banda quanto dos fãs. >

“A gente vai resolver o problema do horário. Na verdade, o BaianaSystem sempre preferiu ser a última apresentação do Furdunço. Neste ano, atendendo ao pedido deles e, sobretudo, dos fãs, essa banda que mora no nosso coração, nós vamos antecipar a saída deles”, afirmou Edington ao Alô Alô Bahia. A previsão é que o bloco inicie o desfile às 22h.>

Neste ano, 60 atrações se apresentarão no domingo (23). Pouco antes do Navio Pirata arrastar uma maré de gente, a banda conversou com o CORREIO sobre as expectativas e os desafios de manter a essência do Furdunço diante de uma programação cada vez mais disputada.>

O Furdunço nasceu em 2014 e trouxe, desde o primeiro ano, a presença da banda. A ideia era fazer do pré-Carnaval uma lembrança de como era a folia antigamente: trios de pequeno porte, sem cordas e longe do luxo dos camarotes. Uma construção coletiva, que extrapolou todas as expectativas iniciais. >