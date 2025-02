FOLIA DE GRAÇA

BaianaSystem, Olodum, Márcia Castro: confira a programação gratuita de Salvador no fim de semana

Eventos pré-Carnaval são maioria das opções neste sábado (22) e domingo (23)

A menos de uma semana do Carnaval, a programação cultural de Salvador está recheada de eventos musicais. Neste final de semana, soteropolitanos, turistas e visitantes vão poder aproveitar atrações gratuitas em diferentes pontos da cidade, que têm o intuito de colocar todo mundo em ritmo de festa. As opções incluem desde atrativos em locais ao ar livre até apresentações em locais fechados. Confira abaixo tudo que vai rolar: >

Onde: Ponto de partida no Oliveiras, no Santo Antônio Além do Carmo >