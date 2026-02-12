PARA VEÍCULOS

Portais de controle de acesso ao Carnaval de Salvador já estão funcionando; veja pontos monitorados

Transalvador ativa monitoramento eletrônico em 16 acessos até o dia 18, com leitura automática de placas e restrições por subzonas

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 07:32

Portal para controle de acesso de veículos Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Já está valendo a partir desta quinta (12) o sistema de monitoramento eletrônico de veículos instalado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) para organizar o tráfego durante o Carnaval. A partir desta quinta-feira (12), os 16 portais de acesso passam a funcionar diariamente das 13h às 5h do dia seguinte, permanecendo ativos até a quarta-feira (18).

Fora desse intervalo - entre 5h01 e 12h59 - a circulação nos pontos onde estão instalados os pórticos permanece liberada, sem fiscalização por radar.

A estrutura de controle mantém a divisão da festa em cinco zonas, subdivididas em 12 áreas menores. As credenciais distribuídas aos veículos seguem essa divisão e identificam em qual subzona o motorista pode circular.

Como funciona o acesso

Com a credencial correta, o veículo pode atravessar apenas o portal correspondente à sua área autorizada. Placas informativas instaladas nos acessos indicam previamente quais subzonas podem utilizar cada entrada, ajudando o condutor a verificar se está liberado para seguir.

O sistema eletrônico faz a leitura automática das placas e envia os dados em tempo real para a central de monitoramento. Quando o veículo está autorizado, uma luz verde acende ao lado da indicação “OK”. Já veículos sem autorização recebem sinal vermelho com a mensagem “N OK”.

São consideradas situações irregulares: ausência do adesivo de credenciamento, tentativa de acesso em zona diferente da permitida ou uso da credencial em veículo cuja placa não esteja cadastrada.

Novo ponto de controle em Ondina

A operação também contará com um portal instalado na Ladeira do Jardim Zoológico, próximo ao acesso ao Palácio de Ondina, no sentido bairro de Ondina. Nesse trecho, haverá fiscalização eletrônica para impedir a descida de veículos não autorizados rumo às áreas restritas.

Segundo a Transalvador, o objetivo é evitar que motoristas utilizem vias locais como rotas alternativas para driblar os bloqueios, ajudando a manter o fluxo organizado na região. O funcionamento seguirá os mesmos horários dos demais portais.

Onde estão os portais de controle eletrônico

Avenida Oceânica x Rua Bartolomeu de Gusmão (Curva da Paciência – Rio Vermelho);

Avenida Milton Santos, próximo ao portão da Ufba, após o ponto de ônibus;

Rua Ranulfo de Oliveira x Rua Manoel Espinheira (Calabar);

Rua Martagão Gesteira x Rua Djalma Ramos;

Rua Manuel Barreto x Rua Dr. Antônio Rocha x Rua Rio São Pedro;

Avenida Centenário x Rua Juiz Rosalvo Torres (praça);

Avenida Centenário x retorno compartilhado;

Avenida Centenário x Rua Professor Sabino Silva (Vitória Center);

Rua da Graça x Rua Oito de Dezembro;

Avenida Centenário x acesso ao Shopping Barra;

Ladeira da Barra, nas proximidades da Aliança Francesa;

Avenida Princesa Isabel x Rua Oscar Carrascosa, sentido Barra;

Rua César Zama x Rua Professor Lemos de Brito;

Ladeira do Gabriel x rotatória, acesso ao Dois de Julho;

Rua Banco dos Ingleses x Rua Gamboa de Cima (rotatória);

Rua Djalma Ramos x Rua Manuel Barreto, acesso ao Shopping Barra.