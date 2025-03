FIM DO CARNAVAL

Quarta-feira de Cinzas é feriado ou ponto facultativo? Veja lista para capitais

Maior parte das cidades tem ponto facultativo desde segunda (3)

Após os dias de folia do Carnaval, a Quarta-feira de Cinzas, comemorada amanhã (5), marca o fim da folia e o início da Quaresma. Mas será que a data é considerada feriado ou apenas ponto facultativo? A resposta depende de cada estado e município. >

A festa carnavalesca - e o fim dela - não é considerada um feriado nacional, mas pode ser estadual ou municipal. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, foi decretado feriado na terça-feira (4). Na Bahia, os dias de folia são apenas ponto facultativo. >

Quanto aos municípios, a maior parte das capitais tem ponto facultativo desde a segunda-feira (3), mas há cidades com ponto até sexta (7) ou até horários específicos na quarta. Confira a seguir a lista com a situação nas capitais. O levantamento é do g1 nacional. >