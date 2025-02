MEMÓRIA

Quem inspirou Sarajane a se tornar uma cantora de axé?

Nos 40 anos do Axé Music, a voz que levou a música ‘A Roda’ para o mundo relembra momentos de velhos carnavais

“Quando eu vi ele cantando em cima do trio, quis ser cantora também”. No Minuto do Axé, a cantora Sarajane abre o jogo sobre a sensação de ver Jota Morbeck puxando o Trio Tapajós, momento que mais marcou a sua história nesses 40 anos do Axé Music. >