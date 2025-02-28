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Saiba ordem e atrações desta sexta (28) no Carnaval de Salvador

Programação dos circuitos Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Pelourinho) já foi divulgada

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 05:30

Pipoca de Saulo nesta terça-feira (13)
Pipoca de Saulo  Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) divulgou a programação oficial do Carnaval de Salvador. A folia segue nesta sexta-feira (28) e no seu segundo dia terá trios com Saulo, Ivete e Kannário. As atrações e ordem das apresentações nos circuitos Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Pelourinho) já podem ser conferidas abaixo.

Segundo a Saltur, estão incluídas tanto as atrações contratadas pela Prefeitura da capital quanto as do governo da Bahia.

Confira ordem e atrações desta sexta (28): 

Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 13h

TRIO PIPOCA DE SAULO - ST - SAULO

TRIO FITDANCE - ST - FITDANCE

TRIO J ESKINE - ST - J ESKINE

TRIO FORRÓ ELÉTRICO - ST - CANGAIA DE JEGUE / FILOMENA BAGACEIRA / CACAU COM LEITE

TRIO FANTASMÃO - ST - FANTASMÃO

TRIO A VINGADORA - ST - A VINGADORA

BLOQUINHO POPZEN - ALEXANDRE LEÃO E TARGINO GONDIM

PROJETO ESCOLA DE MUSICAL IRMÃOS MACEDO - BANDA ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR

TRIO DH8 - ST - DH8

TRIO NANDO BORGES - BT - NANDO BORGES

TRIO É O TCHAN - BT - É O TCHAN

POLIMANIA

TRIO TONY SALLES - ST - TONY SALLES

TRIO SERGINHO PIMENTA - ST - SERGINHO PIMENTA

TRIO JAU - BT - JAU

TRIO LÁ FURIA - BT - LA FÚRIA

TRIO MAGARY LORD - ST - MAGARY

TRIO VINNY NOGUEIRA - ST - VINNY NOGUEIRA

EXCLUSIVA DO SAMBA - MARY CORREIA / SAMBA DO NÊGO / NATÁLIA MAGNO

TRIO SOLANGE ALMEIDA - BT - SOLANGE ALMEIDA

TRIO ESCANDURRAS - BT - ESCANDURRAS

BLOCO DOS SERVIDORES - GEFF LISBOA

ALVORADA - ALA DE CANTO / ROGÉRIO BAMBEIA / ROBERETO MENDES / MARQUINHO SATHAN /ALOÍSIO MENEZES / ARLINDINHO / GRUPO MOVIMENTO / JULIO SERENO

REDUTO DO SAMBA - THE PLAY

OLODUM - BANDA OLODUM

OLODUM - OLODUM MIRIM

CORTEJO AFRO - BANDA CORTEJO AFRO

FILHOS DE MARUJO

SAMBA POPULAR

PROJETO AGENTE FAZ SAÚDE - ST - ALEX MAX

AS TRANSFORMISTAS

SOWETO

TRIO DO COMCAR - ST - DIEGO VIEIRA

BIG BLOCO DO GUETO (BBG)

OS NEGÕES - BANDA OS NEGÕES

TRIO PROJETO DO CALOR - ST - NESSA / NININHA PROBLEMÁTICA

TRIO ALINNE ROSA - BT - ALINNE ROSA

TRIO CHICANA - ST - CHICANA

Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 15h30

BABY-LÉGUAS - EDU CASANOVA

VUMBORA - BELL MARQUES

NANA - LÉO SANTANA

BLOCO FISSURA - TOMATE

TÔ LIGADO - BLACKSTYLE

BLOW OUT - CLAUDIA LEITTE

BLOCO SIRI COM TODY - BLOCO DA ANNITA

TRIO IVETE SANGALO - IVETE SANGALO

EU VOU - HENRI FREITAS

BLOCO CHEIRO / YES - BANDA CHEIRO

TRIO PSIRICO - ST - PSIRICO

TRIO VINA CALMON - ST - VINA CALMON

TRIO PARANGOLÉ - ST - PARANGOLÉ

BLOCO DOS VAQUEIROS - RASGA TANGA

TRIO DANIELA MERCURY - BT - DANIELA MERCURY

TRIO THIAGO AQUINO - BT - THIAGO AQUINO

TRIO IGOR KANNÁRIO - BT - IGOR KANNÁRIO

TRIO PAGODART - BT - PAGODART

TRIO DA HUANNA - ST - HUANNA

Circuito Batatinha (Pelourinho), a partir das 17h

RELIQUIAS AFRICANAS - BANDA RELIQUIAS AFRICANAS

AFOXE FILHOS DE ONIRA - BANDA FILHAS DE ONIRÁ

AFOXE PRETO VELHO

AFOXÉ XIRÊ LONÍ - BANDA AFOXÉ XIRÊ LONÍ

AFRO LIBERDADE - BANDA AFRO LIBERDADE

AFRO LIBERDADE - TOTY GIRA E BANDA AFRO LIBERDADE

AGBARA - BANDA AGBARA

AMIGOS DO BABÁ - BANDA AMIGOS DO BABA

BLOCO DE INDIOS TAMOIOS - BANDA DE INDIOS TAMOIOS

BLOCO TÔ AÊ - BANDA DE SAMBA TÔ AÊ

CORISCO - BANDA CORISCO

DANDARA - BANDA DANDARA

FILHOS DE JAGUN - BANDA FILHOS DE JAGUN

FILHOS DE OXALÁ - FILHOS DE OXALÁ

IMPACTO SONORO - BANDA IMPACTO

NAMANDU NOSSO PLANETA - BANDA NAMANDU

PALAFITAS - BANDA PALAFITAS

SAMBA BOMBOCADO - BANDA DE SAMBA BOMBOCADO

TOAÊ - BANDA TOAÊ

O projeto Correio Folia é uma realização do jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

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