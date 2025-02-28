Saiba ordem e atrações desta sexta (28) no Carnaval de Salvador

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Esther Morais
Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 05:30
A Empresa Salvador Turismo (Saltur) divulgou a programação oficial do Carnaval de Salvador. A folia segue nesta sexta-feira (28) e no seu segundo dia terá trios com Saulo, Ivete e Kannário. As atrações e ordem das apresentações nos circuitos Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Pelourinho) já podem ser conferidas abaixo.
Segundo a Saltur, estão incluídas tanto as atrações contratadas pela Prefeitura da capital quanto as do governo da Bahia.
Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 13h
TRIO PIPOCA DE SAULO - ST - SAULO
TRIO FITDANCE - ST - FITDANCE
TRIO J ESKINE - ST - J ESKINE
TRIO FORRÓ ELÉTRICO - ST - CANGAIA DE JEGUE / FILOMENA BAGACEIRA / CACAU COM LEITE
TRIO FANTASMÃO - ST - FANTASMÃO
TRIO A VINGADORA - ST - A VINGADORA
BLOQUINHO POPZEN - ALEXANDRE LEÃO E TARGINO GONDIM
PROJETO ESCOLA DE MUSICAL IRMÃOS MACEDO - BANDA ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR
TRIO DH8 - ST - DH8
TRIO NANDO BORGES - BT - NANDO BORGES
TRIO É O TCHAN - BT - É O TCHAN
POLIMANIA
TRIO TONY SALLES - ST - TONY SALLES
TRIO SERGINHO PIMENTA - ST - SERGINHO PIMENTA
TRIO JAU - BT - JAU
TRIO LÁ FURIA - BT - LA FÚRIA
TRIO MAGARY LORD - ST - MAGARY
TRIO VINNY NOGUEIRA - ST - VINNY NOGUEIRA
EXCLUSIVA DO SAMBA - MARY CORREIA / SAMBA DO NÊGO / NATÁLIA MAGNO
TRIO SOLANGE ALMEIDA - BT - SOLANGE ALMEIDA
TRIO ESCANDURRAS - BT - ESCANDURRAS
BLOCO DOS SERVIDORES - GEFF LISBOA
ALVORADA - ALA DE CANTO / ROGÉRIO BAMBEIA / ROBERETO MENDES / MARQUINHO SATHAN /ALOÍSIO MENEZES / ARLINDINHO / GRUPO MOVIMENTO / JULIO SERENO
REDUTO DO SAMBA - THE PLAY
OLODUM - BANDA OLODUM
OLODUM - OLODUM MIRIM
CORTEJO AFRO - BANDA CORTEJO AFRO
FILHOS DE MARUJO
SAMBA POPULAR
PROJETO AGENTE FAZ SAÚDE - ST - ALEX MAX
AS TRANSFORMISTAS
SOWETO
TRIO DO COMCAR - ST - DIEGO VIEIRA
BIG BLOCO DO GUETO (BBG)
OS NEGÕES - BANDA OS NEGÕES
TRIO PROJETO DO CALOR - ST - NESSA / NININHA PROBLEMÁTICA
TRIO ALINNE ROSA - BT - ALINNE ROSA
TRIO CHICANA - ST - CHICANA
Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 15h30
BABY-LÉGUAS - EDU CASANOVA
VUMBORA - BELL MARQUES
NANA - LÉO SANTANA
BLOCO FISSURA - TOMATE
TÔ LIGADO - BLACKSTYLE
BLOW OUT - CLAUDIA LEITTE
BLOCO SIRI COM TODY - BLOCO DA ANNITA
TRIO IVETE SANGALO - IVETE SANGALO
EU VOU - HENRI FREITAS
BLOCO CHEIRO / YES - BANDA CHEIRO
TRIO PSIRICO - ST - PSIRICO
TRIO VINA CALMON - ST - VINA CALMON
TRIO PARANGOLÉ - ST - PARANGOLÉ
BLOCO DOS VAQUEIROS - RASGA TANGA
TRIO DANIELA MERCURY - BT - DANIELA MERCURY
TRIO THIAGO AQUINO - BT - THIAGO AQUINO
TRIO IGOR KANNÁRIO - BT - IGOR KANNÁRIO
TRIO PAGODART - BT - PAGODART
TRIO DA HUANNA - ST - HUANNA
Circuito Batatinha (Pelourinho), a partir das 17h
RELIQUIAS AFRICANAS - BANDA RELIQUIAS AFRICANAS
AFOXE FILHOS DE ONIRA - BANDA FILHAS DE ONIRÁ
AFOXE PRETO VELHO
AFOXÉ XIRÊ LONÍ - BANDA AFOXÉ XIRÊ LONÍ
AFRO LIBERDADE - BANDA AFRO LIBERDADE
AFRO LIBERDADE - TOTY GIRA E BANDA AFRO LIBERDADE
AGBARA - BANDA AGBARA
AMIGOS DO BABÁ - BANDA AMIGOS DO BABA
BLOCO DE INDIOS TAMOIOS - BANDA DE INDIOS TAMOIOS
BLOCO TÔ AÊ - BANDA DE SAMBA TÔ AÊ
CORISCO - BANDA CORISCO
DANDARA - BANDA DANDARA
FILHOS DE JAGUN - BANDA FILHOS DE JAGUN
FILHOS DE OXALÁ - FILHOS DE OXALÁ
IMPACTO SONORO - BANDA IMPACTO
NAMANDU NOSSO PLANETA - BANDA NAMANDU
PALAFITAS - BANDA PALAFITAS
SAMBA BOMBOCADO - BANDA DE SAMBA BOMBOCADO
TOAÊ - BANDA TOAÊ
O projeto Correio Folia é uma realização do jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.