FOLIA

Sensação do Carnaval, Shrek e Fiona de Salvador são casados há 42 anos

Rosane e André Luiz Oliveira, que se conheceram na folia, saem fantasiados todos os anos

Millena Marques

Publicado em 4 de março de 2025 às 23:34

Casal sensação na Barra Crédito: Millena Marques/ CORREIO

Quem passou pelo circuito Dodô (Barra-Ondina) na quinta-feira (27) e nesta terça-feira (4), último dia de Carnaval de Salvador, deve ter visto o casal que foi a sensação da folia de 2025. Se não viram pessoalmente, conheceram pelas redes sociais. Os comerciantes Rosane, 57, e André Luiz Oliveira, 62, chamaram atenção dos foliões com uma fantasia animada e para lá de atrativa. >

Moradores do Rio Vermelho, o casal fez sucesso no Carnaval como Fiona e Shrek, protagonistas da animação da Dreamworks. A história dos dois, aliás, tem uma relação mais estreita com o Carnaval do que se imagina. Isso porque se conheceram em uma festa momesca há mais de 40 anos, no antigo clube Português, que ficava na Pituba. >

"A gente se conheceu pivete. Ele foi meu primeiro namorado, mas ele já teve várias", disse Rosane, os risos. Segundo o casal, todos os anos eles saem com uma fantasia diferente. Neste ano, como os filhos não saíram fantasiados, escolheram uma caracterização apenas para duas pessoas. >

"Eu procurei uma fantasias que tivesse só para dois porque ninguém queria sair (fantasiado)", explicou Rosane. As fantasias vieram diretamente de Governador Mangabeira, no interior da Bahia. Foram encomendadas com a amiga costureira do casal, Ana Azevedo. >

Rosane conta que gostaria de sair fantasiada todos os dias, mas o marido não aguenta o ritmo. "Eu treino o ano inteiro, aí no Carnaval tenho que colocar esse barrigão", contou André em tom de brincadeira.>

A fantasia do casal fez o maior sucesso no circuito. Enquanto conversava com a reportagem na noite desta terça-feira (4), várias pessoas interrompiam para pedir uma foto. Questionados sobre a repercussão da caracterização, Rosane disse que tem sido uma experiência maravilhosa. "A gente já era assediado um pouco (com as outras fantasias), mas não nessa proporção. Foi maravilhoso, com muita criança (pedindo foto). É só alegria! Ano que vem, vamos crescer, né? Vai ser o Shrek, a Fiona, o dragão, o biscoito, a família toda", finalizou Rosane.>