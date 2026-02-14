'Trazer a potência para crianças e mulheres', diz Deusa do Ébano em desfile do Ilê Aiyê

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 22:51
Às vésperas de ganhar as ruas com o tradicional desfile no Carnaval de Salvador, a Deusa do Ébano 2026, Carol Xavier, reforçou o peso simbólico do título ao falar sobre representatividade neste sábado (14), antes da saída do bloco.
“É muito bonito quando a gente fala de representatividade, porque, de fato, é trazer a potência para essas outras crianças e mulheres que já mobilizam a cidade, mas que não conseguem se enxergar como potência”, afirmou.
Neste sábado, o bloco realiza a tradicional saída do Curuzu e segue para o Circuito Osmar, levando para a avenida o tema de 2026, que destaca conexões afro-indígenas e histórias de resistência.
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026
O ritual de fé que antecede a saída do bloco abre os caminhos com cânticos dedicados à ancestralidade e aos orixás, enquanto o som dos atabaques e tambores marca a subida da Ladeira do Curuzu. No rito, bacias com milho, pipoca e pó de pemba são ofertadas em pedido de proteção e de um Carnaval de êxito a Oxalá e Obaluaê. A cerimônia é encerrada com a tradicional revoada de pombas brancas, símbolo de paz e reverência a Oxalá.
