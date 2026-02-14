Acesse sua conta
Pedro Sampaio desfila com look em homenagem a Inês Brasil

Apresentação no Carnaval na Cidade integra série de tributos do CARNASAMPAIO a figuras icônicas da cultura pop brasileira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:57

Pedro Sampaio
Pedro Sampaio Crédito: Divulgação

Pedro Sampaio escolheu Inês Brasil como inspiração para o figurino apresentado neste sábado (14), durante show no evento Carnaval na Cidade, em São Paulo. A homenagem faz parte do projeto CARNASAMPAIO, que celebra personalidades brasileiras marcadas por forte presença midiática e identidade própria.

Inês Brasil

Inês Brasil ficou famosa no Brasil no final de 2012, após publicar um vídeo de audição para a edição de 2013 do Big Brother Brasil no YouTube por Divulgação
Inês Brasil comete gafe ao prestar homenagem a JP Mantovani mostrando Thiago Lacerda por Reprodução/Redes Sociais
Em 2015, Inês Brasil lançou seu primeiro álbum, Make Love por Divulgação
Inês Brasil se tornou um meme por Reprodução/Redes Sociais
Inês Brasil por Reprodução/Redes Sociais
Inês Brasil por Reprodução/Redes Sociais
Inês Brasil iniciou sua carreira aos 18 anos no Sargentelli, na casa de espetáculos Oba-Oba, onde atuou como uma das "Mulatas" por Divulgação
Inês Brasil por Reprodução/Redes Sociais
Inês Brasil por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
Inês Brasil ficou famosa no Brasil no final de 2012, após publicar um vídeo de audição para a edição de 2013 do Big Brother Brasil no YouTube

O look apostou em referências à cultura pop e à moda autoral. A produção trouxe elementos inspirados no trabalho de Jean Paul Gaultier e nas proporções exploradas por Duran Lantink. A segunda pele, pintada manualmente, simulava tatuagens icônicas associadas à estética de Inês Brasil, enquanto volumes e recortes reinterpretaram silhuetas marcantes.

Segundo Marcell Maia, responsável pelo figurino, a proposta foi transformar a identidade visual da homenageada em linguagem fashion. A peça foi assinada pela marca Penha Maia, e o artista completou o visual com tênis da Nike.

No palco, Pedro destacou o significado da escolha. “Inês é autenticidade pura, e eu quis homenageá-la no palco para celebrar a individualidade e a liberdade que o carnaval evidencia”, afirmou.

