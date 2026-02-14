Pedro Sampaio desfila com look em homenagem a Inês Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:57
Pedro Sampaio escolheu Inês Brasil como inspiração para o figurino apresentado neste sábado (14), durante show no evento Carnaval na Cidade, em São Paulo. A homenagem faz parte do projeto CARNASAMPAIO, que celebra personalidades brasileiras marcadas por forte presença midiática e identidade própria.
Inês Brasil
O look apostou em referências à cultura pop e à moda autoral. A produção trouxe elementos inspirados no trabalho de Jean Paul Gaultier e nas proporções exploradas por Duran Lantink. A segunda pele, pintada manualmente, simulava tatuagens icônicas associadas à estética de Inês Brasil, enquanto volumes e recortes reinterpretaram silhuetas marcantes.
Segundo Marcell Maia, responsável pelo figurino, a proposta foi transformar a identidade visual da homenageada em linguagem fashion. A peça foi assinada pela marca Penha Maia, e o artista completou o visual com tênis da Nike.
No palco, Pedro destacou o significado da escolha. “Inês é autenticidade pura, e eu quis homenageá-la no palco para celebrar a individualidade e a liberdade que o carnaval evidencia”, afirmou.