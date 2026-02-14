CORREIO FOLIA

Pedro Sampaio desfila com look em homenagem a Inês Brasil

Apresentação no Carnaval na Cidade integra série de tributos do CARNASAMPAIO a figuras icônicas da cultura pop brasileira

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:57

Pedro Sampaio Crédito: Divulgação

Pedro Sampaio escolheu Inês Brasil como inspiração para o figurino apresentado neste sábado (14), durante show no evento Carnaval na Cidade, em São Paulo. A homenagem faz parte do projeto CARNASAMPAIO, que celebra personalidades brasileiras marcadas por forte presença midiática e identidade própria.

Inês Brasil 1 de 9

O look apostou em referências à cultura pop e à moda autoral. A produção trouxe elementos inspirados no trabalho de Jean Paul Gaultier e nas proporções exploradas por Duran Lantink. A segunda pele, pintada manualmente, simulava tatuagens icônicas associadas à estética de Inês Brasil, enquanto volumes e recortes reinterpretaram silhuetas marcantes.

Segundo Marcell Maia, responsável pelo figurino, a proposta foi transformar a identidade visual da homenageada em linguagem fashion. A peça foi assinada pela marca Penha Maia, e o artista completou o visual com tênis da Nike.