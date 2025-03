SERVIÇO

Veja como recuperar seu documento perdido no Carnaval de Salvador

PM fará entrega

Quem perdeu um documento durante o Carnaval de Salvador pode retirá-lo até o dia 5 de março na Ouvidoria da Polícia Militar da Bahia (PMBA). Até esta segunda-feira (4), o serviço já registrou uma redução de 40% no número de documentos perdidos em comparação ao ano passado, de acordo com a PM. >

Para saber se o documento foi encontrado, basta acessar o site da PMBA (www.pm.ba.gov.br), clicar no link ‘documentos perdidos’ e realizar a busca pelo nome completo. A retirada dos documentos pode ser feita até o dia 5 de março na sede da Ouvidoria da PM, localizada na Rua do Tijolo, nº 26, Baixa dos Sapateiros. A partir do dia 6 de março, os documentos poderão ser retirados no posto da Ouvidoria no SAC do Shopping Barra, das 9h às 17h.>