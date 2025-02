SOLTA A CARTA!

Vídeo: J. Eskine lota Farol da Barra com hit 'Resenha do Arrocha'

Confira a programação da Torre Beats, que é gratuita, para todo Carnaval

Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 09:24

Skol Beats Crédito: Divulgação

Fenômeno do momento nas redes sociais e plataformas de música, J. Eskine, do hit “Resenha do Arrocha, animou os foliões na noite de quarta-feira (26) após a passagem do último bloco do Habeas Corpus. A apresentação foi gratuita. >

Com seu Tigrinho, Eskine já surge como um forte candidato ao título de ‘Música do Carnaval’. Antes da apresentação, o artista comentou: "Eu estou meio ansioso para o show na Torre Beats, vamos ver se a galera vai apoiar a maluquice do J.Eskine, bebendo beats e fazendo vuk-vuk". >

A noite ainda contou com apresentação do DJ LA, que assumiu o palco com um set cheio de misturas de ritmos, garantindo a animação dos foliões. >

Localizada ao lado do Farol da Barra, a Torre Beats terá programação a partir de sexta. Confira:>

SEXTA-FEIRA (28/02):>

- Dj Karmaleoa (00h-01h30)>

- Dj Gabi da Oxe (01h30-03h)>

SÁBADO (01/03):>

- Salceruh (00h-01h30)>

- Pedro Chamusca (01h30-03h)>

DOMINGO (02/03):>

- Dj Pivoman (00h-01h30)>

- Yan Cloud (01h30-03h)>

SEGUNDA-FEIRA (03/03):>

- Dj Abbade (00h30-01h30)>

- Gueri DJ 01h30-03h)>

TERÇA-FEIRA (04/03):>

- Dj Milla Brianezi (00h-01h30)>

- RDD (01h30-03h)>