SÃO PAULO

Viviane Araujo homenageia Daniela Mercury em desfile: 'Icônica'

Ela é rainha da Mancha Verde, que teve enredo inspirado na Bahia

A fantasia, inspirada na capa do álbum "Canto da Cidade", de Daniela Mercury, lançado em 1992, contou com luvas nas cores vermelha e azul, além de pedrarias e efeitos de LED na cabeça e no costeiro. O visual chamou a atenção pela fidelidade à referência e pelo brilho que destacou a atriz durante o desfile.>

Quinta colocada no Carnaval de São Paulo em 2024, a Mancha Verde apresentou um desfile que explorou a dualidade entre a fé e o profano na cultura baiana. Inspirada em uma série do cineasta Gastão Netto, a escola contou como o povo baiano equilibra a religiosidade com a vivacidade das festas populares. A comissão de frente trouxe uma apresentação cênica, mesclando elementos das festas tradicionais com a lavagem do Bonfim, enquanto a bateria incorporou referências do jongo e do pagodão baiano.>