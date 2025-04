CLUBE CORREIO

Assinantes com Clube Correio economizam até R$ 80 neste feriadão: confira os eventos em Salvador

Programação em Salvador inclui shows, teatro adulto e infantil com ingressos mais acessíveis para quem assina o Correio.

Clube Correio

Publicado em 30 de abril de 2025 às 10:46

Kysha e Mine em Lance de Escola Crédito: Foto Divulgação

Com o feriado do Dia do Trabalhador batendo à porta nesta quinta-feira (1º), muita gente já está se organizando para emendar a sexta e aproveitar um feriadão prolongado em Salvador. E nada melhor do que curtir esse tempo livre com uma programação cultural recheada de música, teatro e experiências para todos os gostos — e com descontos que fazem a diferença no bolso. >

De shows marcados pela força da música baiana a peças teatrais premiadas e atrações infantis para divertir a família toda, tem opção para todo mundo. E quem é assinante com Clube Correio garante ingressos com até 40% de desconto. Confira a seleção de eventos e programe-se para aproveitar o feriado com cultura e economia.>

Diversão para a criançada: Kysha e Mine – 40% de desconto

As famílias têm vez na programação. No sábado e domingo (3 e 4), o espetáculo infantil "Lance de Escola", com Kysha e Mine promete encantar crianças e adultos com música, interação e mensagens educativas. As apresentações ocorrem no Teatro Jorge Amado, e estão à venda no Sympla e 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. >

Show de reencontro da banda OQuadro – 20% de desconto

Nesta quarta-feira (30), a partir das 20h, a Praça Tereza Batista, no Pelourinho, recebe um show muito aguardado: o reencontro da banda OQuadro, que marca o início das celebrações pelos 30 anos do grupo ilheense. Com um repertório que une rap, dub reggae, afrobeat e poesia urbana, o grupo apresenta faixas de seus três álbuns, incluindo sucessos como Tá Amarrado, Asas e Motor da Fome. Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital e assinantes com Clube Correio garantem 20% de desconto. >

Quinta-feira de teatro com 40% de desconto: Los Catedrásticos e Gota D'Água

Na quinta-feira (feriado de 1º de maio), dois espetáculos imperdíveis sobem aos palcos da capital com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio:>



Los Catedrásticos, no Teatro Módulo, às 20h, reúne nomes como Jackson Costa Maria, Menezes e outros grandes atores da cena baiana em uma montagem marcada por humor, política e crítica social. Ingressos no Sympla.>

Gota D’Água, no Teatro Martim Gonçalves, às 19h, traz uma releitura do clássico de Chico Buarque e Paulo Pontes, em uma montagem intensa e contemporânea com produção da Sitorne Teatro Escola. Os ingressos estão disponíveis via Sympla.>

Sábado com comédia, ancestralidade e muita irreverência – todos com 40% de desconto

O fim de semana segue com programação diversa e descontos exclusivos:>

A comédia "Piaba, 30 anos", que leva aos palcos o humor afiado e observações sobre o cotidiano, retorna aos palcos no sábado (3), às 20h, no Teatro Jorge Amado. Ingressos no Sympla.>

Fanta & Pandora – Uma Folia em Cena, da Cia Baiana de Patifaria, estreia nova temporada no Teatro Molière (Aliança Francesa, Barra), também no sábado (3), às 19h. O espetáculo celebra os 37 anos de duas das personagens mais icônicas do teatro baiano e é marcado por improviso, interatividade e boas gargalhadas. Ingressos disponíveis no Sympla.>

O Samba de Caboclo, com o espetáculo Encanto do Povo, chega em edição especial, exaltando a ancestralidade e espiritualidade da cultura afro-baiana. A apresentação será no sábado (3), na Praça das Artes, a partir das 15h. Os ingressos estão à venda no Sympla, com 40% de desconto para assinantes.>

Aproveitar cultura com desconto é um dos muitos benefícios de ser assinante com Clube Correio. Além de acesso ilimitado a um jornalismo profissional e confiável, quem assina também economiza em entretenimento, saúde, gastronomia e muito mais. >