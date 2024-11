CLUBE CORREIO

Assinantes com Clube Correio têm 30% de desconto na turnê 'Ana canta Cássia' em Salvador

Ana Carolina revisita o legado de Cássia Eller em show emocionante, no dia 10 de novembro, na Concha Acústica.

A cantora Ana Carolina apresenta sua turnê “Ana canta Cássia - Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você” no dia 10 de novembro, na Concha Acústica em Salvador. Este projeto, produzido pela Opus Entretenimento e coproduzido pela Íris Produções, promete emocionar os fãs ao revisitar o repertório icônico da inigualável Cássia Eller, com uma interpretação única e pessoal da artista.

O espetáculo, que marca a celebração do legado de Cássia Eller, contará com a direção do premiado Jorge Farjalla e uma seleção cuidadosa de sucessos que vão de clássicos a composições mais contemporâneas, permitindo que o público vivencie toda a emoção e a força da música popular brasileira. Com a turnê viajando por várias regiões do Brasil, Salvador se prepara para receber este evento no dia 10 de novembro, com os portões abertos a partir das 17h30 e o início previsto do show às 19h.