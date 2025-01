CLUBE CORREIO

Baile do Rasta: Jeremias Gomes celebra lançamento de novo audiovisual na Concha Acústica

Show no dia 18 de janeiro terá grandes nomes do reggae e desconto de 40% para assinantes com Clube Correio

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 13:23

Crédito: Luciana Nascimento

Jeremias Gomes, um dos maiores nomes da nova geração do reggae nacional, se prepara para uma noite especial com o show Baile do Rasta. O evento, que marca o lançamento de seu novo audiovisual, será realizado no dia 18 de janeiro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, e promete ser um marco na carreira do artista e na cena musical.

O Bailedo Rasta contará com participações de peso, como Edson Gomes, Adão Negro, Nengo Vieira, Edy Vox e DJ Ras Seles, além de outros convidados surpresa. A noite será uma verdadeira celebração do reggae, reunindo diferentes gerações e promovendo reflexões e emoções. No repertório, Jeremias traz músicas autorais e clássicos do reggae, mesclando a energia vibrante do estilo com mensagens de paz, resistência e celebração da cultura negra.

O evento marca o reencontro especial entre Jeremias e seu pai, Edson Gomes, ícone do reggae nacional, no palco da Concha Acústica. “É uma honra porque ele é o maior artista do reggae baiano e nacional. Voltar à Concha depois de sete anos, agora com o lançamento do meu audiovisual e com meu pai ao meu lado, celebrando a força do reggae, é um mix de sentimentos. Tudo isso tem uma importância máxima para mim”, declara Jeremias.

Os ingressos para o show estão à venda na plataforma Sympla. Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto na compra.

Jeremias Gomes, inspirado pela obra de seu pai e pela música jamaicana, vem se consolidando como um dos principais artistas do reggae brasileiro. Além de seu talento como compositor, ele também é idealizador do projeto Reggae no Parque, que celebra as raízes do reggae em Salvador e reforça a importância do gênero como um movimento cultural de impacto global. Com o Baile do Rasta, Jeremias apresenta uma fusão entre tradição e renovação, conectando o público com a essência do reggae e as novas perspectivas sonoras que ele traz para o estilo.

Serviço