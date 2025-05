Diversão garantida no fim de semana com descontos de até 50% para assinantes com Clube Correio

CLUBE CORREIO

A programação do fim de semana em Salvador tem teatro, música, comédia e atrações infantis com ingressos mais baratos para quem é assinante

Publicado em 7 de maio de 2025 às 12:39

Quintal du Samba Crédito: Foto Divulgação

No sábado, dia 10 de maio, a cidade ferve com opções. A primeira delas é o evento Quintal du Samba, que começa às 17h na Casa Pia, com apresentações de Nelson Rufino, Noelson do Cavaco, Eduardinho FM e convidados especiais. Os ingressos estão à venda pela Bilheteria Digital, e assinantes com Clube Correio têm 20% de desconto. >

Quem prefere o romantismo do arrocha pode marcar presença no Arrocha Subúrbio, também no dia 10, a partir das 20h, no Clube Periperi Hall. Os shows ficam por conta de Toque10, Silfarley, Nenho e Asas Livres, em uma estrutura completa com pista de dança, bares e food trucks. Os ingressos estão à venda pela Sympla, e assinantes com Clube Correio pagam meia-entrada (50%). >

Outra grande pedida no sábado é o encontro inusitado de dois ritmos no evento Xote e Timbal, a partir das 15h na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. Dorgival Dantas e Timbalada se apresentam ao ar livre em um dos espaços mais charmosos da capital. Os ingressos estão à venda no site Meu Bilhete, e assinantes com Clube Correio têm 50% de desconto. >

A comédia também tem espaço de destaque. O humorista Renato Piaba comemora 30 anos de carreira com um espetáculo que reúne seus principais personagens e histórias. As apresentações acontecem às sextas-feiras até o dia 23 de maio, sempre às 20h, no Teatro Jorge Amado. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou Sympla — e assinantes com Clube Correio contam com 40% de desconto. >

No mesmo clima de riso, seguem em cartaz dois clássicos do humor baiano. Los Catedrásticos – Macetando o Apocalipse, em cartaz até 30 de maio, com sessões às quintas e sextas-feiras, às 20h, no Teatro Módulo, e Fanta & Pandora – Uma folia em cena, com sessões aos sábados e domingos, às 19h, no Teatro Molière, na Ladeira da Barra. Ambos os espetáculos oferecem 40% de desconto para assinantes com Clube Correio e têm ingressos à venda na Sympla ou nas bilheterias dos respectivos teatros. >

No domingo (11), às 11h, o Teatro Módulo recebe a estreia do musical Tempo Rei, voltado ao público infantojuvenil. A peça acompanha uma adolescente que embarca numa viagem no tempo sem celular, revivendo memórias de outras gerações com música ao vivo e efeitos visuais. Fica em cartaz até 15 de junho, e os ingressos estão à venda na Sympla e na bilheteria do teatro, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. >

Um dos maiores clássicos de Ariano Suassuna, O Santo e a Porca volta aos palcos em nova montagem do Centro Cultural Ensaio, com apresentações nos dias 10 e 11 de maio, no Teatro Faresi (antigo ISBA). A comédia acompanha as armações da esperta Caroba para driblar o patrão sovina Euricão Árabe e unir os casais apaixonados, tudo sob o olhar atento de Santo Antônio. Repleta de humor, religiosidade e crítica social, a peça promete boas risadas e uma celebração da cultura nordestina. Os ingressos estão à venda pelo Sympla e assinantes com Clube Correio garantem 40% de desconto. >

Fechando a lista de dicas com uma proposta reflexiva, a peça Diálogos de Luz – Bezerra de Menezes & Emmanuel é uma obra de ficção histórica que aborda um encontro simbólico entre duas grandes figuras espirituais. Com texto de Alberto Centurião e direção de Lucienne Cunha, o espetáculo está em cartaz com sessões disponíveis em maio, no Teatro Molière. Os ingressos podem ser adquiridos no local ou online, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio. >