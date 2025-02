CLUBE CORREIO

Economize até 50% com o Clube Correio e comece a preparar o Carnaval 2025

Antecipe a folia com descontos exclusivos e uma programação cultural imperdível em Salvador

Clube Correio

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 12:42

Foto divulgação 44ª Beleza Negra Crédito: Foto Divulgação

O Carnaval está chegando, e Salvador já vive o clima da maior festa popular do planeta. Com o Clube Correio, os assinantes garantem descontos que ultrapassam 40% em eventos culturais, blocos e camarotes para curtir a cidade antes mesmo da folia começar. Em 2025, as vantagens estão ainda melhores para quem quer aproveitar com economia e acesso exclusivo. >

Mas até a festa tomar conta das ruas, a cidade já vibra com ensaios, shows e espetáculos. E o melhor: assinantes com Clube Correio têm benefícios especiais em toda essa programação. Confira as opções para entrar no ritmo do Carnaval: >

Foto Divulgação Ensaios Crédito: Foto Divulgação

Ensaios: O pré-Carnaval já começou

Os ensaios pré-Carnaval seguem movimentando a cidade, e um dos eventos mais aguardados da temporada é a 44ª Noite da Beleza Negra. A celebração acontece no dia 15 de fevereiro, na Senzala do Barro Preto, celebrando a força e a cultura do Curuzu, berço do Ilê Aiyê. Com o tema “O Curuzu é o mundo: e a porta de entrada é a percussão”, o evento contará com apresentações de Rachel Reis, Larissa Luz, Coletivo Afrobapho, orquestra Aguidavi do Jêje e mais, além da aguardada eleição da Rainha do Ilê Aiyê 2025. Homenageando Dete Lima, estilista do bloco, a festa terá performances que exaltam a ancestralidade e a resistência negra. Assinantes com Clube Correio garantem 40% de desconto nos ingressos, que podem ser adquiridos na Ticketmaker.

>

Para os amantes do samba, o Samba de Rotha reúne Mariene de Castro, Aloísio Menezes e Diggo no Baía Sunset, no dia 13 de fevereiro. Com 20% de desconto para assinantes, é uma oportunidade para celebrar a energia e a tradição do samba no Carnaval. Os ingressos estão à venda na plataforma Ticketmaker. >

Mais uma opção para se divertir é o Baile do Bier, que promete uma tarde de muita música e animação para quem não vê a hora de cair no Carnaval. Com um line-up que mistura tradição e irreverência, a festa será o esquenta perfeito para quem quer curtir um pré-Carnaval inesquecível. Além da sonoridade contagiante do Bailinho de Quinta, o público poderá aproveitar o repertório vibrante de Suka, a energia de Jai Levada Chicleteira e as batidas dos DJs Gringo da Bahia e Jennifer. E o melhor: assinantes com Clube Correio garantem 20% de desconto nos ingressos, que estão disponíveis no Sympla. >

No domingo, 16 de fevereiro, o Ensaio do Pai, com Tony Salles, promete uma noite especial no Museu de Arte Moderna (MAM), com participações de Rennanzinho CBX e Grupo Revelação. Assinantes com Clube Correio garantem ingressos com 50% de desconto pelo site TicketMaker.

>

Também no domingo, 16 de fevereiro, o Bailinho do Bloco Happy anima o público infantil no Shopping Bela Vista, com Tio Paulinho, banda Tio Elétrico e brinquedos all inclusive. Os ingressos podem ser adquiridos pelo TicketMaker com 20% de desconto para assinantes. >

Na segunda-feira, 17 de fevereiro, o Cortejo Afro realiza mais um ensaio na Praça das Artes, Pelourinho, a partir das 21h. O evento promete uma noite vibrante com muita música e dança. Assinantes do Clube Correio garantem 50% de desconto nos ingressos, disponíveis no site TicketMaker. >

Teatro e Cinema: Cultura com até 50% de desconto

Para quem busca uma programação cultural, Salvador recebe espetáculos teatrais com condições especiais para assinantes do Clube Correio. Um dos destaques é Viagem ao Centro da Terra, uma adaptação livre da obra de Júlio Verne, que terá uma sessão extra no domingo, 16 de fevereiro, às 11h, no Teatro Faresi (antigo ISBA). >

Com técnicas acrobáticas, teatro físico e projeções ao vivo, a Cia Solas de Vento (SP) leva ao palco uma aventura repleta de mistério e emoção. Os ingressos custam entre R$ 45 (meia) e R$ 110 (inteira), com 20% de desconto para assinantes com Clube Correio. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla. >

Além disso, espetáculos como Chame Gente, Los Catedrásticos e Fanta & Pandora seguem em cartaz, com 40% de desconto para assinantes. Para os cinéfilos, todas as salas UCI (Barra, Shopping da Bahia e Paralela) oferecem 50% de desconto nos ingressos. >

Foto Divulgação Camarote Glamour Crédito: Foto Divulgação

Blocos e Camarotes: Descontos garantidos para 2025

Os preparativos para o Carnaval 2025 já começaram, e os assinantes com Clube Correio têm condições especiais para garantir o lugar na folia. O Camarote Glamour Salvador, no circuito Barra/Ondina, oferece open bar premium e atrações como Timbalada, Belo, Ludmilla e Parangolé. Assinantes com Clube Correio garantem 15% de desconto nos abadás pelo Sympla. >

O Bloco Happy, que desfilará no Circuito Osmar (Campo Grande), contará com a banda Filhos de Jorge e a animação tradicional de Tio Paulinho. Assinantes têm 20% de desconto na compra do abadá pelo Ticketmaker. >

Como garantir os benefícios?

Salvador oferece uma programação diversificada para todos os gostos, e o Clube Correio assegura que os assinantes aproveitem o máximo com descontos exclusivos. Se ainda não faz parte, essa é a oportunidade de ter acesso a vantagens em cultura, entretenimento e na festa mais esperada do ano. >