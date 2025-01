Espetáculo “O Santo e a Porca” no Teatro Jorge Amado: 40% de Desconto para Assinantes do Clube Correio

CLUBE CORREIO

Ariano Suassuna ganha nova montagem em Salvador, com ingressos com desconto exclusivo para assinantes com Clube Correio

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 13:22

FOTO DIVULGAÇÃO O SANTO E A PORCA Crédito: Gabo Leao

O Teatro Jorge Amado recebe, em janeiro, o espetáculo O Santo e a Porca, uma das peças mais populares de Ariano Suassuna, que integra o festival Tríduo Ariano Suassuna. O evento, que homenageia o autor paraibano com a encenação de suas três obras mais célebres, acontece nos dias 12 e 26 de janeiro, sempre às 19h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, com desconto de 40% para assinantes com Clube Correio.

Na trama, o avarento Euricão Árabe, devoto fervoroso de Santo Antônio, guarda uma misteriosa porca de madeira, onde esconde seu dinheiro, gerando confusões e situações hilárias. Sob a direção de Augusto Barbosa, a peça conta com um elenco de peso, com Amanda Cambeses, Augusto Barbosa, Juliana Costa, Lucas Teixeira, Maria Franco, Tarciso Ivo e Thales Moreira, que trazem à tona a comicidade, os romances e as intrigas do sertão nordestino.

O espetáculo é uma celebração à cultura nordestina, com cenários e figurinos que remetem ao universo sertanejo.

Serviço

O quê: Espetáculo O Santo e a Porca

Quando: Domingos, 12 e 26 de janeiro, às 19h

Onde: Teatro Jorge Amado (Av. Manoel Dias da Silva, 2177 – Pituba, Salvador)

Ingressos:

R$ 40,00 (meia) | R$ 80,00 (inteira) | R$ 48,00 (Clube Correio)